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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan diktiler, son 2 yılda 17 bini aşkın fidan dikildi

Pendik Belediyesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Yenişehir Mahallesi’ndeki dikim alanında fidan dikimi etkinliği düzenledi. Etkinliğe Vefa Kıraathanesi üyeleri, THY Teknik A.Ş. çalışanları ve liseli gençler katılım gösterdi. etkinlikleri kapsamında son 2,5 yılda 17.243 ağaç dikimi gerçekleştirildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan diktiler, son 2 yılda 17 bini aşkın fidan dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ne özel fidan dikimi etkinliği yapıldı. 7’den 70’e bir çok katılımcı fidan dikti.

Pendik Belediyesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan dikimi yaptı.

ETKİNLİK İLE 17 BİNİ AŞKIN FİDAN DİKİLDİ

Etkinliğe katılan Vefa Kıraathanesi üyeleri, THY Teknik A.Ş. çalışanları ve liseli gençler 229 fidanı toprakla buluşturdu. Yenişehir Mahallesi’ndeki dikim alanında düzenlenen etkinliğin başlangıcında kısa bir eğitim verildikten sonra mavi ladin, ıhlamur ve fıstık çamı fidanları toprağa özenle dikildi. Etkinlik sonrasında katılımcılara doğaya katkıları adına temsili hediyeler verildi.Fidan dikimi etkinlikleri kapsamında son 2,5 yılda 17.243 ağaç dikimi gerçekleştirildi.Yıl sonuna kadar 20.000 fidan dikilmesi hedefleniyor.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan diktiler, son 2 yılda 17 bini aşkın fidan dikildi11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan diktiler, son 2 yılda 17 bini aşkın fidan dikildi11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan diktiler, son 2 yılda 17 bini aşkın fidan dikildi

  

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