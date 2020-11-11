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11 Kasım spor manşetleri | Günün spor manşetleri

Spor manşetlerinde bugün, Galatasaray'ın seçim kararı ve Türkiye'nin Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı geniş yer buldu. İşte 11 Kasım 2020 spor manşetleri...

11 Kasım spor manşetleri | Günün spor manşetleri 1123