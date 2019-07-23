11 katlı apartmanın dış cephe kaplaması düştü

BURSA'da 11 katlı bir apartmanın alçıdan yapılan dış cephe kaplaması düştü. Apartman sakinleri, mantolama firmasından şikayetçi olacaklarını belirtti.

Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde dün 36 dairenin bulunduğu 11 katlı apartmanın alçı olan yan dış cephe kaplaması, büyük bir gürültüyle kopup, düştü. Çöken alçı sitenin bahçesine dağıldı. Bu sırada bahçede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Site sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alçıyı temizledi. Site sakinleri, apartmanın dış cephesine 4 yıl önce mantolama yapan firmadan şikayetçi olduklarını söyledi.

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DHA