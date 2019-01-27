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  3. 11 kişilik Alaca ailesi kış günü evsiz kaldı

11 kişilik Alaca ailesi kış günü evsiz kaldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan yangında, 11 kişilik aile canını zor kurtardı.

11 kişilik Alaca ailesi kış günü evsiz kaldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan yangında, 11 kişilik aile canını zor kurtardı.

İlçenin Çakınlı Mahallesi'nde ikamet eden Bahattin Alaca'nın evinde sabaha karşı bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Komşularının ikazı üzerine Bahattin Alaca, eşi ve 9 çocuğu yangında son anda kurtarılırken, ev ise kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, Alaca ailesi ise kış günü sokakta kaldıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

11 kişilik Alaca ailesi kış günü evsiz kaldı

11 kişilik Alaca ailesi kış günü evsiz kaldı

Kaynak: İHA

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