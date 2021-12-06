11 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Mart 2022 Cuma maç programı...

11 MART 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Mart 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

16:00

Jonava - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

16:45

Al Urooba - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:45

Al Ittihad - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

İstanbulspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig Ertelendi

Yayın Yok

19:00

AS Trencin - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

AS Trencin - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:15

Emirates Club - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Sibenik - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Termalica - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:10

Grazer - Kapfenberg Bulls

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Darmstadt 98 - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30

Hansa Rostock - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

20:30

Hobro - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

FC Juniors - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Lafnitz - Amstetten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Liefering - Austria II

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Rapid Wien 2 - BW Linz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Nordsjaelland - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

Lyngby - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

22:00

Cambuur - Ajax

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole App

22:00

Almere - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

NAC Breda - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Den Bosch - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

ADO Den Haag - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Dordrecht - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV, Vole App

22:00

Eindhoven - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

FC Emmen - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Volendam - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Oss - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Virton - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:25

St.Polten - Floridsdorfer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

22:30

Parma - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:30

Gornik Leczna - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:45

Leuven - St.Gilloise

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

22:45

Drogheda - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Shelbourne - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Dublin - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Ayr - Kilmarnock

İskoçya Championship

Bilyoner TV

23:00

Atletico Madrid - Cadiz

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Lille - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

WBA - Huddersfield

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV

23:00

Finn Harps - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

23:00

Shamrock Rovers - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

23:15

Benfica - Vizela

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV