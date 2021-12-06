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  3. 11 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

11 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

11 Mart 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 11 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

11 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Mart 2022 Cuma maç programı...

11 MART 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR,SÜPER LİG  KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Mart 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

16:00
Jonava - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

16:45
Al Urooba - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:45
Al Ittihad - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00
İstanbulspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig Ertelendi

Yayın Yok

19:00
AS Trencin - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00
AS Trencin - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:15
Emirates Club - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00
Sibenik - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Termalica - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:10
Grazer - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Darmstadt 98 - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30
Hansa Rostock - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

20:30
Hobro - Fredericia
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
FC Juniors - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Lafnitz - Amstetten
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Liefering - Austria II
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Rapid Wien 2 - BW Linz
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00
Nordsjaelland - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00
Lyngby - Nykobing
Danimarka 1. Ligi

22:00
Cambuur - Ajax
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole App

22:00
Almere - Helmond
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
NAC Breda - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Den Bosch - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
ADO Den Haag - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Dordrecht - Ajax
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV, Vole App

22:00
Eindhoven - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
FC Emmen - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Volendam - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Oss - Roda
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Virton - Westerlo
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:25
St.Polten - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

22:30
Parma - Cittadella
İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:30
Gornik Leczna - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:45
Leuven - St.Gilloise
Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

22:45
Drogheda - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45
Shelbourne - Dundalk
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45
Dublin - Derry City
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45
Ayr - Kilmarnock
İskoçya Championship

Bilyoner TV

23:00
Atletico Madrid - Cadiz
İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00
Lille - St. Etienne
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
WBA - Huddersfield
İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV

23:00
Finn Harps - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

23:00
Shamrock Rovers - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

23:15
Benfica - Vizela
Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
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