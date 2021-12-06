11 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
11 Mart 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 11 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Mart 2022 Cuma maç programı...
11 MART 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
11 Mart 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
16:00
Jonava - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
16:45
Al Urooba - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:45
Al Ittihad - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
İstanbulspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig Ertelendi
Yayın Yok
19:00
AS Trencin - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
AS Trencin - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:15
Emirates Club - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sibenik - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Termalica - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:10
Grazer - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Darmstadt 98 - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Hansa Rostock - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
20:30
Hobro - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
FC Juniors - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Lafnitz - Amstetten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Liefering - Austria II
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Rapid Wien 2 - BW Linz
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Nordsjaelland - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Lyngby - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
22:00
Cambuur - Ajax
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV, Vole App
22:00
Almere - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
NAC Breda - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Den Bosch - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
ADO Den Haag - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Dordrecht - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV, Vole App
22:00
Eindhoven - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
FC Emmen - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Volendam - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Oss - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Virton - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:25
St.Polten - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:30
Parma - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Gornik Leczna - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:45
Leuven - St.Gilloise
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
22:45
Drogheda - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Shelbourne - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Dublin - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Ayr - Kilmarnock
İskoçya Championship
Bilyoner TV
23:00
Atletico Madrid - Cadiz
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Lille - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
WBA - Huddersfield
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV
23:00
Finn Harps - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
23:00
Shamrock Rovers - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
23:15
Benfica - Vizela
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV