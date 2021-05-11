11 Mayıs 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de

11 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı nedir? Kanal D'de bugün hangi programlar var? 09.00'da "Neler Oluyor Hayatta?" programı yayınlanacak. Hemen ardından 11.00'da "Yaprak Dökümü" dizisi ekranlarda olacak. 20.00'da ise Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de...

KANAL D 11 MAYIS 2021 SALI YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Sadakatsiz

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekibi dağılan Ateş'in vakayı tek başına çözme çabası ortalığı kızıştırmıştır. Melis telefonda Berk ile konuşurken Melis'in çalıştığı bina aniden çöker. Enkazda yaralanan Melis kurtarılır ve hastaneye kaldırılır. Ekibini kaybeden Hekimoğlu yeni bir vaka almak istemez fakat Melis'in ateşi düşmeyince fikrini değiştirmeye karar verir.