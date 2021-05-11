11 Mayıs 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de
11 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Neler Oluyor Hayatta?" programı var. Hemen ardından sevilen dizi "Yaprak Dökümü" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de
11 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı nedir? Kanal D'de bugün hangi programlar var? 09.00'da "Neler Oluyor Hayatta?" programı yayınlanacak. Hemen ardından 11.00'da "Yaprak Dökümü" dizisi ekranlarda olacak. 20.00'da ise Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de...
KANAL D 11 MAYIS 2021 SALI YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Sadakatsiz
HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ
Ekibi dağılan Ateş'in vakayı tek başına çözme çabası ortalığı kızıştırmıştır. Melis telefonda Berk ile konuşurken Melis'in çalıştığı bina aniden çöker. Enkazda yaralanan Melis kurtarılır ve hastaneye kaldırılır. Ekibini kaybeden Hekimoğlu yeni bir vaka almak istemez fakat Melis'in ateşi düşmeyince fikrini değiştirmeye karar verir.