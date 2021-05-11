11 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı |Sefir'in Kızı final bölümüyle Star TV'de

11 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışı nedir? Start TV'de bugün hangi programlar var? 09.45'te "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı yayınlanacak. 20.00'da ise Sefir'in Kızı final bölümüyle Star TV'de olacak.

STAR TV 11 MAYIS 2021 SALI YAYIN AKIŞI

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı / Final

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Doğum vakti yaklaşmıştır ve bu inziva vakti Mavi için zaman geçtikçe risk oluşturmaktadır. Sedat'ın davranışları eskisinden daha tehlikeli bir hal alır. Güven'in bile ondan kurtulmak istemesine neden olur. Öte yandan Sedat, elindeki kozlarla Güven'i sıkıştırır. Sancar ve Mavi'nin her şeyi yoluna koyabileceklerini düşündükleri noktada Sedat'ın şaşırtıcı hamlesiyle her şey tersine döner.

(STAR TV)