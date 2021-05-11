11 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı |Sefir'in Kızı final bölümüyle Star TV'de
11 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışı araştırılıyor. Star TV'de bugün gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı var. Akşam kuşağında ise Sefir'in Kızı final bölümüyle Star TV'de...
11 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışı nedir? Start TV'de bugün hangi programlar var? 09.45'te "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı yayınlanacak. 20.00'da ise Sefir'in Kızı final bölümüyle Star TV'de olacak.
STAR TV 11 MAYIS 2021 SALI YAYIN AKIŞI
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı / Final
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ
Doğum vakti yaklaşmıştır ve bu inziva vakti Mavi için zaman geçtikçe risk oluşturmaktadır. Sedat'ın davranışları eskisinden daha tehlikeli bir hal alır. Güven'in bile ondan kurtulmak istemesine neden olur. Öte yandan Sedat, elindeki kozlarla Güven'i sıkıştırır. Sancar ve Mavi'nin her şeyi yoluna koyabileceklerini düşündükleri noktada Sedat'ın şaşırtıcı hamlesiyle her şey tersine döner.
(STAR TV)