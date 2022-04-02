11 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
11 Mayıs 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 11 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba maç programı...
11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
11 Mayıs 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Galatasaray - Fenerbahçe
TFF Elit U16 Ligi
GS TV
17:00
Dubai - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Al Ittihad - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:30
PAOK - Aris
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sonderjyske - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Randers - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
AEK - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:45
Al Wasl - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:45
Al Ain - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Nice - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
20:00
Alaves - Espanyol
İspanya La Liga
Bilyoner TV, D Smart Kanal 90
20:00
Osasuna - Getafe
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV
20:00
Hradec Kralove - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:00
Banik Ostrava - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sparta Prag - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:00
Molde - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
20:00
AIK Stockholm - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:30
Sivasspor - Alanyaspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Yarı Final
A Spor
21:00
Olympiakos - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Ajax - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Cambuur - Willem II
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
G.A. Eagles - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
PSV - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Fortuna Sittard - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Sparta Rotterdam - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Twente - Groningen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Utrecht - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
RKC Waalwijk - Heracles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Kopenhag - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Leeds United - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
21:30
Sevilla - Mallorca
İspanya La Liga
S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:30
Dundee United - Celtic
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:30
Club Brugge - St.Gilloise
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
21:30
Manchester Utd - Nottingham Forest
FA Gençler Kupasi Final
Tivibu Spor 4
21:30
Servette - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Sion - Luzern
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:45
Leicester City - Norwich City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
21:45
Watford - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
21:45
St.Johnstone - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:45
St.Mirren - Livingston
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:45
Motherwell - Hearts
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:45
Glasgow Rangers - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:00
Nantes - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Juventus - Inter
İtalya Kupası Final
TRT Spor, Bilyoner TV
22:15
Wolverhampton - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:30
Elche - Atletico Madrid
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Atl. San Luis - Pachuca
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
23:00
Cruz Azul - Tigres
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
23:00
Guadalajara - Atlas
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
23:00
Puebla - Club America
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV