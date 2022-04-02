11 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba maç programı...

11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Mayıs 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

13:00

Galatasaray - Fenerbahçe

TFF Elit U16 Ligi

GS TV

17:00

Dubai - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Al Ittihad - Emirates Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:30

PAOK - Aris

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sonderjyske - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Randers - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

AEK - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:45

Al Wasl - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:45

Al Ain - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Nice - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:00

Alaves - Espanyol

İspanya La Liga

Bilyoner TV, D Smart Kanal 90

20:00

Osasuna - Getafe

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

20:00

Hradec Kralove - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:00

Banik Ostrava - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:00

Sparta Prag - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:00

Molde - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

20:00

AIK Stockholm - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30

Sivasspor - Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Yarı Final

A Spor

21:00

Olympiakos - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

Ajax - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Cambuur - Willem II

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

G.A. Eagles - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

PSV - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Fortuna Sittard - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Sparta Rotterdam - Zwolle

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Twente - Groningen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Utrecht - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

RKC Waalwijk - Heracles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Kopenhag - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

Leeds United - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

21:30

Sevilla - Mallorca

İspanya La Liga

S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:30

Dundee United - Celtic

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:30

Club Brugge - St.Gilloise

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

21:30

Manchester Utd - Nottingham Forest

FA Gençler Kupasi Final

Tivibu Spor 4

21:30

Servette - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

Sion - Luzern

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45

Leicester City - Norwich City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

21:45

Watford - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

21:45

St.Johnstone - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45

St.Mirren - Livingston

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45

Motherwell - Hearts

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45

Glasgow Rangers - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:00

Nantes - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00

Juventus - Inter

İtalya Kupası Final

TRT Spor, Bilyoner TV

22:15

Wolverhampton - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:30

Elche - Atletico Madrid

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00

Atl. San Luis - Pachuca

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

23:00

Cruz Azul - Tigres

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

23:00

Guadalajara - Atlas

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

23:00

Puebla - Club America

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV