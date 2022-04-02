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  3. 11 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

11 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

11 Mayıs 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 11 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

11 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba maç programı...

11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Mayıs 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

13:00
Galatasaray - Fenerbahçe
TFF Elit U16 Ligi

GS TV

17:00
Dubai - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00
Al Ittihad - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:30
PAOK - Aris
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sonderjyske - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00
Randers - Aalborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30
AEK - Giannina
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:45
Al Wasl - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:45
Al Ain - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00
Nice - St. Etienne
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:00
Alaves - Espanyol
İspanya La Liga

Bilyoner TV, D Smart Kanal 90

20:00
Osasuna - Getafe
İspanya La Liga

 Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

20:00
Hradec Kralove - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:00
Banik Ostrava - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:00
Sparta Prag - Slovacko
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:00
Molde - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

20:00
AIK Stockholm - Malmö
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30
Sivasspor - Alanyaspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Yarı Final

A Spor

21:00
Olympiakos - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00
Ajax - Heerenveen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Cambuur - Willem II
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
G.A. Eagles - Feyenoord
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
PSV - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Fortuna Sittard - Vitesse
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Sparta Rotterdam - Zwolle
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Twente - Groningen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Utrecht - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
RKC Waalwijk - Heracles
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Kopenhag - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30
Leeds United - Chelsea
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

21:30
Sevilla - Mallorca
İspanya La Liga

S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:30
Dundee United - Celtic
İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:30
Club Brugge - St.Gilloise
Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

21:30
Manchester Utd - Nottingham Forest
FA Gençler Kupasi Final

Tivibu Spor 4

21:30
Servette - Lugano
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30
Sion - Luzern
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45
Leicester City - Norwich City
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

21:45
Watford - Everton
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

21:45
St.Johnstone - Aberdeen
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45
St.Mirren - Livingston
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45
Motherwell - Hearts
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45
Glasgow Rangers - Ross Country
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:00
Nantes - Rennes
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00
Juventus - Inter
İtalya Kupası Final

TRT Spor, Bilyoner TV

22:15
Wolverhampton - Manchester City
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:30
Elche - Atletico Madrid
İspanya La Liga

 Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00
Atl. San Luis - Pachuca
Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

23:00
Cruz Azul - Tigres
Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

23:00
Guadalajara - Atlas
Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

23:00
Puebla - Club America
Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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