Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 11 Mayıs'ta Avrupa Yakasında gerçekleşecek elektrik kesinti listesini kendi internet sitesi üzerinden yayımladı. Biz de 11 Mayıs elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ başlığı ile bu konuya haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

11 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 MAYIS 2021

NO: 3889323

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ERASLAN, FATİH, KARAKUZU, ZEHRA sk / NENEHATUN mah AFRA, BAHARDALI, CUMALİ, DİLBER, FATİH, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, MİS, PİRSULTAN, RAHMAN, SERENGÜL, TEKYILDIZ, TEZEL, YAYLI, YENİDÜNYA, ÇOBANYILDIZI, ŞÜKRÜ sk / YAVUZ SELİM mah FATİH sk bölgelerinde 11/05/2021 00:00:00 - 11/05/2021 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3888323

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 11/05/2021 09:00:00 - 11/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3901327

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 11/05/2021 11:00:00 - 11/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 MAYIS 2021

NO: 3889350

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 11/05/2021 11:00:00 - 11/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3798594

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -DEMİRKAPI mah sk Maslak caddesi bölgelerinde 11/05/2021 12:00:00 - 11/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 MAYIS 2021

NO: 3897714

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 11/05/2021 10:00:00 - 11/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 MAYIS 2021

NO: 3657316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KUŞTEPE sk bölgelerinde 11/05/2021 10:00:00 - 11/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3798659

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 234. sk / YAKUPLU mah 95., HÜRRİYET sk bölgelerinde 11/05/2021 13:00:00 - 11/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 MAYIS 2021

NO: 3744316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah BOĞAZKESEN, KADİRİLER YOKUŞU, NÖBETÇİ, SET, TOMBAZ, TÜRKGÜCÜ sk / HACIMİMİ mah BOĞAZKESEN, FAHRETTİNİ ACEMİ, ISSIZ, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KÖPRÜ, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, ORDU AĞASI sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah HOCA TAHSİN sk / TOMTOM mah BOSTANİÇİ, BOSTANİÇİ CAMİİ, BOSTANİÇİ ÇEŞME ÇIKMAZI, BOĞAZKESEN, CİCİM, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KUTUCU KERİM, KİVRİNTİLİ, ORDU AĞASI, SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI, ÖRTME ALTI sk bölgelerinde 11/05/2021 10:00:00 - 11/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 MAYIS 2021

NO: 3871389

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ADALET 2, BENAY, EMEL, GÜLAĞACI, GÜLER 1, GÜNEŞ, GİRNE, HEDEF, KAPLAN 1, KİLÇİÇEĞİ, MURAT 1, MİÇO, NEHİR, RENGİGÜL, REİS, SİNEM 1, USKUMRU, UÇAN, UÇAR, YAZAR, YUNUS, YÜZYIL, ÇINAR 3, ÖĞÜT, ÜLKÜ, ÜMİT 1 sk / MİMAROBA mah AKDOĞAN, AKÖZ, BAYRAM 3, BOĞAZ, DOSTELİ, EVREN 1, FATOŞ, FATİH 1, GÜNEŞ, KUŞBURNU, OCAKBAŞI, SERİN, YAŞAMAK, ÇARMIKLI, ÇİSİL sk bölgelerinde 10/05/2021 05:00:00 - 10/05/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 MAYIS 2021

NO: 3889333

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, DÜZ, SEYHAN sk bölgelerinde 11/05/2021 10:00:00 - 11/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3889332

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah AYIŞIĞI, BAHTİYAR, BALÖZÜ, HACI HAMDİBEY, HAKİM ORHAN SEZGİN, NÜKHET ÇIKMAZI, OĞUZCAN, PEKGÖZ, SEDA, VİLDAN, YAKUT, ZEMZEM, ÇATALCA YOLU, ÇAĞLAYAN EGE, ÜLFET, ŞEHİT ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 11/05/2021 10:00:00 - 11/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3899407

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah AÇELYA ÇIKMAZI, CÜNEYT, KANARYA, KARACA, KARACAKÖY, PAŞA BAYIRI, PİRİ REİS, REHBER ÇIKMAZI, SERÇE, SIHHAT, YAREN, YİĞİT, ÇAKIR ÇIKMAZI, ÇALDIRAN, ÇAĞLAR, ŞERİFE ACAR sk bölgelerinde 11/05/2021 10:00:00 - 11/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 MAYIS 2021

NO: 3677316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 11/05/2021 12:00:00 - 11/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 MAYIS 2021

NO: 3899393

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah BEYATLI, ORHAN, TAŞÇILAR sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ORHAN, TAŞÇILAR sk bölgelerinde 11/05/2021 12:00:00 - 11/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3898084

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah OKUL, ÇALIŞLAR sk / HAZNEDAR mah CAMİ, MENDERES, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 11/05/2021 14:00:00 - 11/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 MAYIS 2021

NO: 3871330

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES sk bölgelerinde 11/05/2021 01:00:00 - 11/05/2021 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.