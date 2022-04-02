11 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi maç programı...

11 NİSAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Nisan 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



15:30

Arsenal Dzyarzhynsk - FC Vitebsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:30

Belshina - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:00

AS Trencin - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

Radomiak Radom - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00

Varnamo - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Halmstads - Norrby

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Vasteraas - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Vejle - Viborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:10

Malmö - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:15

Al Rayyan - Al Hilal

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:30

Eyüpspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:30

Antalyaspor - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:30

Brescia - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45

Bologna - Sampdoria

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45

Huddersfield - Luton Town

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:45

Paris FC - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:00

Rayo Vallecano - Valencia

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

22:00

Almeria - Ponferradina

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:15

Al Faysaly - Al Sadd

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2