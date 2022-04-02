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  3. 11 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

11 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

11 Nisan 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 11 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

11 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi maç programı...

11 NİSAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Nisan 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


15:30
Arsenal Dzyarzhynsk - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:30
Belshina - Gomel
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:00
AS Trencin - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00
Radomiak Radom - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00
Varnamo - Sirius
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Halmstads - Norrby
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Vasteraas - Östersunds
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Vejle - Viborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:10
Malmö - Elfsborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:15
Al Rayyan - Al Hilal
AFC Şampiyonlar Ligi

 Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:30
Eyüpspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig

 TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:30
Antalyaspor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:30
Brescia - Parma
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45
Bologna - Sampdoria
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45
Huddersfield - Luton Town
İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:45
Paris FC - JDA Dijon
Fransa Ligue 2

 Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:00
Rayo Vallecano - Valencia
İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

22:00
Almeria - Ponferradina
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:15
Al Faysaly - Al Sadd
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

Bölge Gündem Editör Ekibi
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