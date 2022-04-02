11 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
11 Nisan 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 11 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi maç programı...
11 NİSAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
11 Nisan 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
15:30
Arsenal Dzyarzhynsk - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:30
Belshina - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
AS Trencin - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Radomiak Radom - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:00
Varnamo - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Halmstads - Norrby
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Vasteraas - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Vejle - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:10
Malmö - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:15
Al Rayyan - Al Hilal
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:30
Eyüpspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:30
Antalyaspor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:30
Brescia - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:45
Bologna - Sampdoria
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45
Huddersfield - Luton Town
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:45
Paris FC - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV
22:00
Rayo Vallecano - Valencia
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV
22:00
Almeria - Ponferradina
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
23:15
Al Faysaly - Al Sadd
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2