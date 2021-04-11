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  3. 11 Nisan Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

11 Nisan Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli'de bugün gerçekleşecek su kesintileriyle ilgili vatandaşlar, 11 Nisan Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıklarıyla ile internette aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

11 Nisan Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

11 Nisan Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı.. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

11 NİSAN PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe: Kartal

Etkilenen Mahalleler: Uğur Mumcu Mah, Yakacık Yeni Mah Çarşı Mah, Cumhuriyet Mah, Gümüşpınar Mah, Hürriyet Mah

Arıza Sebebi: Enerji Kesintisi

Açıklama: Enerji Kesintisinden Dolayı Tesis Devre Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi:11.04.2021 05:52

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

11 Nisan Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

11 NİSAN PAZAR ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 11 Nisan Pazar günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

11 NİSAN PAZAR İZSU SU KESİNTİSİ

BERGAMA - FATİH    

10.04.2021 saat 13:50 ile 15:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

TİRE - DOYRANLI  

10.04.2021 saat 21:30 ile 11.04.2021 saat 08:00 arasında yaklaşık 10 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.    

Diğer  

GEDİZ ELEKTRIK ÇALIŞMASINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENIYLE SU KESINTISI YAPILMIŞTIR

URLA - BİRGİ    

10.04.2021 saat 15:45 ile 17:30 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

70507 SOKAK

ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILIYOR

11 Nisan Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

11 NİSAN PAZAR İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 11 Nisan Pazar günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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