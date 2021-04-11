11 Nisan Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli'de bugün gerçekleşecek su kesintileriyle ilgili vatandaşlar, 11 Nisan Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıklarıyla ile internette aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

A+ A-

11 Nisan Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı.. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik. 11 NİSAN PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ İlçe: Kartal Etkilenen Mahalleler: Uğur Mumcu Mah, Yakacık Yeni Mah Çarşı Mah, Cumhuriyet Mah, Gümüşpınar Mah, Hürriyet Mah Arıza Sebebi: Enerji Kesintisi Açıklama: Enerji Kesintisinden Dolayı Tesis Devre Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi:11.04.2021 05:52 Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] 11 NİSAN PAZAR ASKİ SU KESİNTİSİ Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 11 Nisan Pazar günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 11 NİSAN PAZAR İZSU SU KESİNTİSİ BERGAMA - FATİH 10.04.2021 saat 13:50 ile 15:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR. TİRE - DOYRANLI 10.04.2021 saat 21:30 ile 11.04.2021 saat 08:00 arasında yaklaşık 10 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Diğer GEDİZ ELEKTRIK ÇALIŞMASINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENIYLE SU KESINTISI YAPILMIŞTIR URLA - BİRGİ 10.04.2021 saat 15:45 ile 17:30 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 70507 SOKAK ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILIYOR 11 NİSAN PAZAR İSU SU KESİNTİSİ Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 11 Nisan Pazar günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü su kesintisi