11 Nisan Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli'de bugün gerçekleşecek su kesintileriyle ilgili vatandaşlar, 11 Nisan Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıklarıyla ile internette aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
11 Nisan Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı.. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.
11 NİSAN PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ
İlçe: Kartal
Etkilenen Mahalleler: Uğur Mumcu Mah, Yakacık Yeni Mah Çarşı Mah, Cumhuriyet Mah, Gümüşpınar Mah, Hürriyet Mah
Arıza Sebebi: Enerji Kesintisi
Açıklama: Enerji Kesintisinden Dolayı Tesis Devre Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:11.04.2021 05:52
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
11 NİSAN PAZAR ASKİ SU KESİNTİSİ
Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 11 Nisan Pazar günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.
11 NİSAN PAZAR İZSU SU KESİNTİSİ
BERGAMA - FATİH
10.04.2021 saat 13:50 ile 15:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
TİRE - DOYRANLI
10.04.2021 saat 21:30 ile 11.04.2021 saat 08:00 arasında yaklaşık 10 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Diğer
GEDİZ ELEKTRIK ÇALIŞMASINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENIYLE SU KESINTISI YAPILMIŞTIR
URLA - BİRGİ
10.04.2021 saat 15:45 ile 17:30 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
70507 SOKAK
ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILIYOR
11 NİSAN PAZAR İSU SU KESİNTİSİ
Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 11 Nisan Pazar günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.