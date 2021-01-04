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11 Ocak Pazartesi EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

Haftanın ilk günü 11 Ocak Pazartesi 2021 TRT EBA canlı yayın akışı ve ders programı yayımlandı. MEB tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan yeni ders programına ve canlı yayın linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 Ocak Pazartesi EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

Milyonlarca öğrenci bu yıl derslerini EBA üzerinden görüyor. Hafta içi her gün 09:00'dan 15:00'e kadar süren dersler televizyonlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor. İşte 11 Ocak 2021 Pazartesi ders programı ve canlı yayın izleme linkleri...

11 OCAK PAZARTESİ EBA DERS PROGRAMI

İLKOKUL

11 Ocak EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

ORTAOKUL

11 Ocak EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

LİSE

11 Ocak EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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