11 Ocak EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri

11 Ocak Pazartesi EBA TV ders programı | EBA TV canlı yayın linkleri
Haftanın ilk günü 11 Ocak Pazartesi 2021 TRT EBA canlı yayın akışı ve ders programı yayımlandı. MEB tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan yeni ders programına ve canlı yayın linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Milyonlarca öğrenci bu yıl derslerini EBA üzerinden görüyor. Hafta içi her gün 09:00'dan 15:00'e kadar süren dersler televizyonlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor. İşte 11 Ocak 2021 Pazartesi ders programı ve canlı yayın izleme linkleri...
11 OCAK PAZARTESİ EBA DERS PROGRAMI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.