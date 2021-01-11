  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. 11 Ocak Hava Durumu | Bugün yağmur var mı?

11 Ocak Hava Durumu | Bugün yağmur var mı?

Meteoroloji'nin yaptığı son açıklamaya göre Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinde sağanak yağış görülecekken Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmurun olması bekleniyor.

Büyükçekmece'de seyyar satıcı çıldırdı! Tezgahına el koyan zabıtaya tüp fırlattıBüyükçekmece'de seyyar satıcı çıldırdı! Tezgahına el koyan zabıtaya tüp fırlattı

Esra Erol'dan çocuk gelişimcileriyle ilgili skandal açıklama: ''Sen o evde bakıcısın''Esra Erol'dan çocuk gelişimcileriyle ilgili skandal açıklama: ''Sen o evde bakıcısın''

Haramidere'de E-5'te korkunç kaza! Tır metrobüs yoluna uçtuHaramidere'de E-5'te korkunç kaza! Tır metrobüs yoluna uçtu

Yeliz Yeşilmen'e bakıcı krizi: ''Evimi soyup soğana çevirmiş''Yeliz Yeşilmen'e bakıcı krizi: ''Evimi soyup soğana çevirmiş''

 

11 Ocak 2021 Pazartesi 08:37
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Günün Özeti - 9 Ocak 2021
Günün Özeti - 9 Ocak 2021
Büyükçekmece'de seyyar satıcı çıldırdı! Tezgahına el koyan zabıtaya tüp fırlattı
Büyükçekmece'de seyyar satıcı çıldırdı! Tezgahına el koyan zabıtaya tüp fırlattı
Esra Erol'dan çocuk gelişimcileriyle ilgili skandal açıklama: ''Sen o evde bakıcısın''
Esra Erol'dan çocuk gelişimcileriyle ilgili skandal açıklama: ''Sen o evde bakıcısın''
Haramidere'de E-5'te korkunç kaza! Tır metrobüs yoluna uçtu
Haramidere'de E-5'te korkunç kaza! Tır metrobüs yoluna uçtu
Yeliz Yeşilmen'e bakıcı krizi: ''Evimi soyup soğana çevirmiş''
Yeliz Yeşilmen'e bakıcı krizi: ''Evimi soyup soğana çevirmiş''
8 Ocak Hava Durumu 2021 | Bugün hava durumu nasıl olacak?
8 Ocak Hava Durumu 2021 | Bugün hava durumu nasıl olacak?
Günün Özeti - 7 Ocak 2021
Günün Özeti - 7 Ocak 2021
Kümes hayvanlarını ısıtacaktı! Çıkan kıvılcımlar evi yaktı
Kümes hayvanlarını ısıtacaktı! Çıkan kıvılcımlar evi yaktı
Pompalıyla eczaneyi basmıştı! O zanlının cezası belli oldu
Pompalıyla eczaneyi basmıştı! O zanlının cezası belli oldu
Günün Özeti - 6 Ocak 2021
Günün Özeti - 6 Ocak 2021