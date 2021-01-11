11 Ocak Hava Durumu | Bugün yağmur var mı?
Meteoroloji'nin yaptığı son açıklamaya göre Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinde sağanak yağış görülecekken Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmurun olması bekleniyor.
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11 Ocak 2021 Pazartesi 08:37
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