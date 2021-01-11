Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi derslerini uzaktan eğitim şeklinde alıyor. Salgındaki vaka düşüşlerine bağlı olarak ilerleyen zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yüz yüze eğitimle ilgili yeni bir açıklama bekleniyor. Ancak yeni bir açıklamaya kadar şuan için uzaktan eğitim devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün okulların bahçesinde bayrak töreninin yapılacağı ve İstiklal Marşı'nın okunacağını bildirdi. Peki; 11 Ocak neden İstiklal Marşı okunuyor? 11 Ocak neden bayrak töreni yapılacak? 11 Ocak neden önemli?

11 OCAK NEDEN BAYRAK TÖRENİ YAPILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm Türkiye’ye çağrı yaparak il yöneticilerinden 81 il genelindeki okullarda, 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da yöneticiler ve hâlihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını istedi. Selçuk öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere de bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik etmelerini rica etti.

11 OCAK NEDEN İSTİKLAL MARŞI OKUNUYOR?

11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10.00’da Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılacak.

Bakan Selçuk 11 Ocak günü neden bayrak töreni yapılacağını şu ifadelerle açıkladı;

"Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı’mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz.

Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı’mızla başlıyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz, canlı derslerimiz öncesinde ekran başında millî marşımızı söylüyor.Millî Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı’mızı 7’den 77’ye hep birlikte söylerken buluşalım.11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı’mız okunacak.Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00’da İstiklal Marşı’mız yayımlanacak."

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