Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle uzaktan devam eden ve 15 Şubat'ta yüz yüze geçileceği belirtilen eğitim sürecinde, 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı okunacağı bilgisi, öğrenci ve velilerde soru işaretlerine neden oldu. İnternette 11 Ocak Pazartesi okul var mı? Okula gidilecek mi? 11 Ocak öğrenciler okula gidecek mi 2021? sorularının cevabını araştıran vatandaşlar için işte detaylar...

11 OCAK PAZARTESİ OKULA GİDİLECEK Mİ? OKUL VAR MI?

Tüm Türkiye’ye çağrı yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00’da yöneticiler ve hâlihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi.

11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10.00’da Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılacak.

Bakan Selçuk şu ifadelere yer verdi:

"Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı’mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz.



Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı’mızla başlıyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz, canlı derslerimiz öncesinde ekran başında millî marşımızı söylüyor.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı’mızı 7’den 77’ye hep birlikte söylerken buluşalım.

11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı’mız okunacak.

Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00’da İstiklal Marşı’mız yayımlanacak."

11 OCAK ÖĞRENCİLER OKULA GİDECEK Mİ 2021?

11 Ocak 2021 Pazartesi günü öğrenciler okula gitmeyecek. İstiklal MArşı ve bayrak töreni, canlı ders öncesi TRT EBA ve EBA TV'den yayımlanacak.