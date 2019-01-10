11 Ocak yarın İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? 11 Ocak'ta kar tatili olan iller

Olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesiyle birlikte çoğu ilden kar tatili haberleri geliyor. Öğrenciler ve veliler 11 Ocak yarın okullar tatil mi? Ankara ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi diye araştırma yapıyor? Peki 11 Ocak cuma günü hangi illerde okullar tatil? İşte 11 Ocak kar tatili olan iller..

YARIN İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 11 OCAK

Olumsuz hava koşullarının devam etmesiyle birlikte kar tatili haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Hem kar ile hem de okulların tatil haberi ile sevinen öğrenciler kara ve tatile doymuyor. Öğrenciler ve veliler 11 Ocak yarın İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? gibi internetten araştırmalar yapıyor...

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden henüz kar tatili açıklaması gelmedi. Açıklama gelene kadar İstanbul ve Ankara illerinde eğitim öğretime devam edilecek. İstanbul ve Ankara Valiliğinden herhangi bir açıklama gelir gelmez haberimize eklenecektir.

11 OCAK KAR TATİLİ OLAN İLLER

Kahramanmaraş'ta yarın 4 ilçede okullar tatil

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki kar tatili bir gün daha uzatıldı.

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

METEOROLOJİ’DEN UYARILAR

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Balıkesir’in batısı, Çanakkale'nin güneyi, İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batısı, Çanakkale il merkezi, Antalya’nın doğu ilçeleri, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Kıyı Ege’de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına (80-100 km/saat), Marmara’da fırtına (60-80 km/saat), Batı Akdeniz’in batısı, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAHRAMANMARAŞ HAKKINDA

Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi'nde yeralan, dondurma, biber ve tarhanasıyla ünlü bir ildir.

Maraş kurtuluş savaşının başladığı yer, Türk milletinin dirilerek ayağa kalktığı, silkinip kendine geldiği, işgal ordularına karşı başkaldırıldığı öncü bir şehirdir. Kurtuluş Savaşı sırasında Fransız işgalcilere karşı verdiği yerel mücadeleden dolayı TBMM tarafından istiklal madalyası verilen tek ildir. Yine bu kararla Maraş olan eski adı, Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir. Ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Maraş halkı için, kelimatları lisan-ı Türkidir ve ekseriya halkı Türkmendir der. Maraş ve çevresi başta Oğuzların Avşar, Bayat ve Beydili boyları çoğunlukta olmakla birlikte hemen hemen 24 Oğuz boyunun tamamı mevcuttur. İlin %84'ten fazlasını Türk'ler, %13'ünü Kürt'ler ve %3'ünü Kafkas kökenliler oluşturur.

İlçeleri Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu'dur.

Kahramanmaraş, 400 Bin'i aşan Merkez Nüfusuyla Türkiye'nin 16.Büyük kentidir. Aynı zamanda Kahramanmaraş, Türkiye'de Toplam Nüfusu 1 Milyonun üzerinde olan 19 İl'den biridir. Günümüzde Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesi olmayı bekleyen illerdendir.