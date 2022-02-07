11 Şubat 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu cuma BİM'de neler var? 11 Şubat BİM fırsat ürünleri

BİM'in çıkaracağı aktüel ürünler kataloğu günler öncesinden tüketiciler tarafından araştırılıyor. Müşteriler kaliteli ürünlere ucuz fiyatlara sahip olabilmek için bu katalogları takip ediyorlar. Bu bağlamda, Bu cuma BİM'de neler var? İşte 11 Şubat 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! 11 Şubat BİM fırsat ürünleri...

11 ŞUBAT 2022 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Düşük gelir grubunun yüksek geliri olanlara kadar toplumun bir çok kesimine hitap eden marketin bu haftaki kataloğunda teknolojiden mutfak ürünlerine, yatak örtülerinden ev kıyafetlerine kadar birçok ürün ön plana çıkıyor.

İşte BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Fiyat Listesi:

Woon 39″ HD Ready Android Smart Led TV 3199 TL

Alcatel Go 1 Cep Telefonu 1299 TL

Stanley Outdoor Termos 1 L 329TL

Kumtel Şömine Çift Yönlü Isıtıcı 249 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 149 TL

Goldterm Profesyonel Saç Kurutma ve Fön Makinesi 129 TL

Fakir Saç Düzleştirici 149 TL

Polosmart 3 Başlıklı Titreşimli Doğal Taşlı Yüz Masaj Aleti 199 TL

Stracom Nostaljik Radyo 149 TL

Fakir El Blenderi 249 TL

Fakir Cam Baskül 149 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası 99,90 TL

Casilda Home Ütü Masası 239 TL

Casilda Home Kurutmalık 129 TL

Chef’s Kek Kalıbı Çeşitleri 3,90 TL

Su Geçirmez Mutfak Önlüğü 12,50 TL

Mutfak Tartısı 49,90 TL

Şekilli Silikon Muffin Buz ve Çikolata Kalıbı 17,50 TL

Cook with Love Silikon Kek Kalıpları 27,50 TL

Parça Organize Kutu Seti 39,90 TL

Rakle Kalp Desenli Çay Seti 59,90 TL

Lav Kısa Mastörlü 3’lü Meşrubat Bardağı 23,50 TL

Lav Uzun Mastörlü 3’lü Meşrubat Bardağı 23,50 TL

Lav Tatlı Kasesi 12,50 TL

Lav 3’lü Meşrubat Bardağı 14,50 TL

Lav 6’lı Reçellik ve Sosluk 15,90 TL

Naturalove Bambu Baharat Kaşığı 4’lü 12,50 TL

Benante İki Katlı Şık Sunum Standı 99,90 TL

Evde Sebze Yetiştirme Seti 19,90 TL

Büyük Boy Kalp Desenli Taş Saksı 22,90 TL

Küçük Boy Kalp Desenli Taş Saksı 17,90 TL

Glass in Love Ahşap Tepsili Fincan ve Demlik Seti 279 TL

Glass in Love Çift Cidarlı Bardak 49,90 TL

Paşabahçe 2’li Madlen Kristalin Kare Tatlı Tabağı 39,90 TL

Borcam Fırın Tepsisi 29,90 TL

Chef’s 3’lü Meyve Bıçağı 14,90 TL

Çift Kişilik Fitilli Kadife Battaniye 119 TL

Tek Kişilik Fitilli Kadife Battaniye 99,90 TL

Pierre Cardin Kol Saati 299 TL

Tek Kişilik Viadante Wellsoft Yorgan 199 TL

Çift Kişilik Viadante Wellsoft Yorgan 249 TL

Kadın - Erkek Fitilli Kadife Sabahlık 119 TL

Kadın - Erkek Fitilli Kadife Lüks Tabanlı Terlik 49,90 TL

Kadın Keçe Ev Terliği 39,90 TL

Erkek Keçe Ev Terliği 49,90 TL

Kalp Kabartmalı Banyo Paspas Seti 69,90 TL

Casilda Home Post Halı 159 TL

Wellsoft Lüks Patik Bot 2,90 TL

Soft Kraş Şal 24,90 TL

Casilda Home Yastık Kılıfı 2’li 12,90 TL

Wellsoft Kadın - ErkekFermuarlı Sweat 79,90 TL