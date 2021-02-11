  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. 11 Şubat Hava Durumu 2021 | Sağanak yağış batıda etkisini gösterecek!

11 Şubat Hava Durumu 2021 | Sağanak yağış batıda etkisini gösterecek!

Meteoroloji'den gelen değerlendirmelere göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışın etkisi altına girerken diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir havanın olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Masumlar Apartmanı'nda Naci'den izleyenleri üzen sahne!Masumlar Apartmanı'nda Naci'den izleyenleri üzen sahne!

Kendisine küfreden çocukluk arkadaşını bıçakla delik deşik etti!Kendisine küfreden çocukluk arkadaşını bıçakla delik deşik etti!

Metronun önüne atlayan adamın dehşet anları kamerada!Metronun önüne atlayan adamın dehşet anları kamerada!

Arıza 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza'dan sürpriz evlilik teklifi!Arıza 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza'dan sürpriz evlilik teklifi!

 

11 Şubat 2021 Perşembe 08:38
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Kendisine küfreden çocukluk arkadaşını bıçakla delik deşik etti!
Kendisine küfreden çocukluk arkadaşını bıçakla delik deşik etti!
Metronun önüne atlayan adamın dehşet anları kamerada!
Metronun önüne atlayan adamın dehşet anları kamerada!
Çığın düştüğü korku dolu anlar kamerada!
Çığın düştüğü korku dolu anlar kamerada!
Üsküdar'da vicdansızlık görüntüleri! Yavru köpeği ezip arkasına bakmadan kaçtı
Üsküdar'da vicdansızlık görüntüleri! Yavru köpeği ezip arkasına bakmadan kaçtı
Ayakkabı yüzünden bıçakladığı ağabeyini ne yapsa kurtaramadı!
Ayakkabı yüzünden bıçakladığı ağabeyini ne yapsa kurtaramadı!
Cüneyt Özdemir'den Mahir Ünal'la destek: Çiftçi ne yapacak İPhone 6-7'yi?
Cüneyt Özdemir'den Mahir Ünal'la destek: Çiftçi ne yapacak İPhone 6-7'yi?
9 Şubat Hava Durumu 2021 | Batı'da yağmur tüm şiddetiyle sürüyor!
9 Şubat Hava Durumu 2021 | Batı'da yağmur tüm şiddetiyle sürüyor!
Dengesini kaybeden adam ölümle burun buruna geldi!
Dengesini kaybeden adam ölümle burun buruna geldi!
Alışverişten evine dönerken dehşeti yaşadı!
Alışverişten evine dönerken dehşeti yaşadı!
İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun doğum anı kamerada!
İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun doğum anı kamerada!