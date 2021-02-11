11 Şubat Hava Durumu 2021 | Sağanak yağış batıda etkisini gösterecek!
Meteoroloji'den gelen değerlendirmelere göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışın etkisi altına girerken diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir havanın olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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11 Şubat 2021 Perşembe 08:38
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