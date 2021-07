11 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

11 TEMMUZ 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Temmuz 2021 Pazar gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



09:00

Brisbane U21 - Queensland Lions

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



09:00

Logan Lightning - Sunshine Coast

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



09:00

Fukushima - Imabari

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



10:00

Port Melbourne Sharks - Hume City

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



10:00

Azul Claro Numazu - Tegevajaro Miyazaki

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



11:00

Olympic - Moreton Bay Utd

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



11:00

Redlands - Eastern Suburbs

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



11:30

Sydney U21 - Blacktown

Avustralya NPL NSW

Bilyoner TV



12:00

Hiroshima - Yokohama FC

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Tokushima - Shimizu S Pulse

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Albirex Niigata - Tochigi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Blaublitz - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Kofu - Ehime

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

V Varen Nagasaki - Omiya Ardija

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Yamagata - Yamaga

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:30

Ryukyu - Sagamihara

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Kashiwa Reysol - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Shonan Bellmar - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Kanazawa - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Kitakyushu - Kyoto

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Kusatsu - Verdy

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Machida - Mito

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Renofa Yamaguchi - Iwata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Kumamoto - Grulla Morioka

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Nagano - YSCC

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Viettel - Kaya FC

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



15:00

Kawasaki Frontale - Beijing Guoan

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



15:00

United City - Daegu

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2Spor Smart 2



16:00

Helsingborg - Akropolis

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Hammarby - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Mjallby - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Brommapojkarna - Lulea

İsveç Division 1

Bilyoner TV



16:00

Sollentuna - Umea

İsveç Division 1

Bilyoner TV



16:00

Ham Kam - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:30

Valerenga - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



17:00

Juventude - Atletico GO

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



17:00

Pitea - Sylvia

İsveç Division 1

Bilyoner TV



17:00

Y.Diyarbakırspor - Iğdırspor

Bölgesel Amatör Ligi

TRT Kürdi



17:00

Pathum United - Ulsan Hyundai

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart,Smart Spor HD



18:00

Sandvikens - Hudiksvalls

İsveç Division 1

Bilyoner TV



18:00

M.Lipetsk - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:30

Haka - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Honka - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Jaro - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Mikkeli - Rovaniemi

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Elfsborg - Örebro

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Östersunds - Göteborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:00

Molde - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Hegelmann Litauen - Banga

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



21:00

Almagro - Deportivo Moron

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Club A. Guemes - All Boys

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Guillermo Brown - Atletico Rafaela

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Deportivo Santamarina - Ferro Carril Oeste

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

21:10

Gimnasia Mendoza - Temperley

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



22:00

İtalya - İngiltere

UEFA Euro 2020 Final

TRT 1, Idman TV, İçtimai TV



22:00

Belgrano - Agropecuario

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



22:00

Always Ready - A. Palmaflor Vinto

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV