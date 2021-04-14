11 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle Fox TV'deConor MacGregor'un ayağı kırıldı! Sedyeyle götürüldü11 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | Sebze, meyve ve etlerde kaçırılmayacak indirimler!11 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı | Baş Belası yeni bölümüyle ATV'de11 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı |UEFA EURO 2020 Final Karşılaşması "İtalya-İngiltere" TRT 1'de11 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Sarayın Lezzetleri TRT 2'de11 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıYunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Hayatında çok şeyi başarmış önemli bir liderMessi'li Arjantin'in 28 yıllık hasreti sona erdi! Copa America şampiyonu oldu... Halk sokaklara döküldüMeteoroloji'den 11 Temmuz Pazar hava durumu uyarısı: Bir çok il sağanak yağışa teslim olacak! Sel, su baskını ve yıldırıma dikkat....
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. 11 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

11 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

11 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 11 Temmuz 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

11 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

11 TEMMUZ 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Temmuz 2021 Pazar gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


09:00
Brisbane U21 - Queensland Lions
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

09:00
Logan Lightning - Sunshine Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

09:00
Fukushima - Imabari
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

10:00
Port Melbourne Sharks - Hume City
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

10:00
Azul Claro Numazu - Tegevajaro Miyazaki
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

11:00
Olympic - Moreton Bay Utd
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

11:00
Redlands - Eastern Suburbs
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

11:30
Sydney U21 - Blacktown
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV

12:00
Hiroshima - Yokohama FC
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00
Tokushima - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00
Albirex Niigata - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Blaublitz - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Kofu - Ehime
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
V Varen Nagasaki - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Yamagata - Yamaga
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:30
Ryukyu - Sagamihara
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Kashiwa Reysol - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Shonan Bellmar - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Kanazawa - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Kitakyushu - Kyoto
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Kusatsu - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Machida - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Renofa Yamaguchi - Iwata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Kumamoto - Grulla Morioka
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Nagano - YSCC
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV


13:00
Viettel - Kaya FC
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

15:00
Kawasaki Frontale - Beijing Guoan
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

15:00
United City - Daegu
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2Spor Smart 2

16:00
Helsingborg - Akropolis
İsveç Superettan
Bilyoner TV


16:00
Hammarby - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Mjallby - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Brommapojkarna - Lulea
İsveç Division 1
Bilyoner TV

16:00
Sollentuna - Umea
İsveç Division 1
Bilyoner TV

16:00
Ham Kam - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:30
Valerenga - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

17:00
Juventude - Atletico GO
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

17:00
Pitea - Sylvia
İsveç Division 1
Bilyoner TV

17:00
Y.Diyarbakırspor - Iğdırspor
Bölgesel Amatör Ligi
TRT Kürdi

17:00
Pathum United - Ulsan Hyundai
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart,Smart Spor HD

18:00
Sandvikens - Hudiksvalls
İsveç Division 1
Bilyoner TV

18:00
M.Lipetsk - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:30
Haka - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Honka - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Jaro - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Mikkeli - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Elfsborg - Örebro
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Östersunds - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:00
Molde - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Hegelmann Litauen - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

21:00
Almagro - Deportivo Moron
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Club A. Guemes - All Boys
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Guillermo Brown - Atletico Rafaela
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Deportivo Santamarina - Ferro Carril Oeste
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:10
Gimnasia Mendoza - Temperley
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

22:00
İtalya - İngiltere
UEFA Euro 2020 Final
TRT 1, Idman TV, İçtimai TV

22:00
Belgrano - Agropecuario
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

22:00
Always Ready - A. Palmaflor Vinto
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV


 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
387
449
712
383
395
1004
414
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT