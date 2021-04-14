11 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
11 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 11 Temmuz 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
11 TEMMUZ 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
11 Temmuz 2021 Pazar gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
09:00
Brisbane U21 - Queensland Lions
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
09:00
Logan Lightning - Sunshine Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
09:00
Fukushima - Imabari
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
10:00
Port Melbourne Sharks - Hume City
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
10:00
Azul Claro Numazu - Tegevajaro Miyazaki
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
11:00
Olympic - Moreton Bay Utd
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
11:00
Redlands - Eastern Suburbs
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
11:30
Sydney U21 - Blacktown
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
12:00
Hiroshima - Yokohama FC
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Tokushima - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Albirex Niigata - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Blaublitz - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Kofu - Ehime
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
V Varen Nagasaki - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Yamagata - Yamaga
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:30
Ryukyu - Sagamihara
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kashiwa Reysol - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Shonan Bellmar - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kanazawa - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kitakyushu - Kyoto
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kusatsu - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Machida - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Renofa Yamaguchi - Iwata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kumamoto - Grulla Morioka
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Nagano - YSCC
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Viettel - Kaya FC
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
15:00
Kawasaki Frontale - Beijing Guoan
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
15:00
United City - Daegu
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2Spor Smart 2
16:00
Helsingborg - Akropolis
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Hammarby - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Mjallby - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Brommapojkarna - Lulea
İsveç Division 1
Bilyoner TV
16:00
Sollentuna - Umea
İsveç Division 1
Bilyoner TV
16:00
Ham Kam - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:30
Valerenga - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
17:00
Juventude - Atletico GO
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
17:00
Pitea - Sylvia
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Y.Diyarbakırspor - Iğdırspor
Bölgesel Amatör Ligi
TRT Kürdi
17:00
Pathum United - Ulsan Hyundai
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart,Smart Spor HD
18:00
Sandvikens - Hudiksvalls
İsveç Division 1
Bilyoner TV
18:00
M.Lipetsk - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:30
Haka - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Honka - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Jaro - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Mikkeli - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Elfsborg - Örebro
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Östersunds - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:00
Molde - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Hegelmann Litauen - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
21:00
Almagro - Deportivo Moron
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Club A. Guemes - All Boys
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Guillermo Brown - Atletico Rafaela
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Deportivo Santamarina - Ferro Carril Oeste
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:10
Gimnasia Mendoza - Temperley
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
22:00
İtalya - İngiltere
UEFA Euro 2020 Final
TRT 1, Idman TV, İçtimai TV
22:00
Belgrano - Agropecuario
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
22:00
Always Ready - A. Palmaflor Vinto
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV