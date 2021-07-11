11 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Öldürme Arzusu Show TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Kalp Atışı dizisiyle başlayan kanal hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programını ekrana veriyor. Akşam ise Öldürme Arzusu filmi Show TV seyircisiyle buluşuyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 11 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışına yer verdik. 10:00 Pazar Sürprizi ekranlarda olurken hemen ardından Bir Şansım Olsa yayınlanıyor. Akşam Yabancı Sinema: Öldürme Arzusu izleyici karşısına çıkarken onun ardından ise Görevimiz Tatil filmi TV ekranlarında oluyor...
11 TEMMUZ 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan
16:15 Acı Tatlı Ekşi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Öldürme Arzusu
23:15 Görevimiz Tatil