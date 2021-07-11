11 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Öldürme Arzusu Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 11 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışına yer verdik. 10:00 Pazar Sürprizi ekranlarda olurken hemen ardından Bir Şansım Olsa yayınlanıyor. Akşam Yabancı Sinema: Öldürme Arzusu izleyici karşısına çıkarken onun ardından ise Görevimiz Tatil filmi TV ekranlarında oluyor...

11 TEMMUZ 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tarkan

16:15 Acı Tatlı Ekşi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Öldürme Arzusu

23:15 Görevimiz Tatil