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11 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Öldürme Arzusu Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Kalp Atışı dizisiyle başlayan kanal hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programını ekrana veriyor. Akşam ise Öldürme Arzusu filmi Show TV seyircisiyle buluşuyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

11 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Öldürme Arzusu Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 11 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışına yer verdik. 10:00 Pazar Sürprizi ekranlarda olurken hemen ardından Bir Şansım Olsa yayınlanıyor. Akşam Yabancı Sinema: Öldürme Arzusu izleyici karşısına çıkarken onun ardından ise  Görevimiz Tatil filmi TV ekranlarında oluyor...

11 TEMMUZ 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Kalp Atışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tarkan

16:15 Acı Tatlı Ekşi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Öldürme Arzusu

23:15 Görevimiz Tatil

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