11 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da
Star TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Medcezir ile başlayan kanalda 10:30'da Erkenci Kuş dizisi ekrana veriliyor. Akşam ise sevilen ve merakla yeni bölümü beklenen dizi Menajerimi Ara Star TV'de oluyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 11 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. 10:30'da Erkenci Kuş ekranlarda olurken hemen ardından Güldüy Güldüy Show Star TV'de ekrana geliyor. Akşam ise sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor...
11 TEMMUZ 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Yüksek Sosyete
13:30 Güldüy Güldüy Show
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
Menajerimi Ara bitiyor mu, final mi yapıyor? Menajerimi Ara final ne zaman?