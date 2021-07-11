11 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da Star TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Medcezir ile başlayan kanalda 10:30'da Erkenci Kuş dizisi ekrana veriliyor. Akşam ise sevilen ve merakla yeni bölümü beklenen dizi Menajerimi Ara Star TV'de oluyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı

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