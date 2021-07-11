11 Temmuz Pazar altın fiyatlarında şok düşüş! Bugün Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?Wimbledon kadınlarda şampiyon Asleigh Barty!Gülşen sınırları zorladı! Öyle bir kıyafetle konsere çıktı ki! Büyük tepki topladıTaksim tünelinde otobüs yangını!Yıldız Tilbe'den Hadise'ye övgüler! "Sadece Hadise'nin şarkılarına tahammül edebiliyorum"Pınar Gültekin davasında şok gelişme! Cinayeti tek başına işlemediği ileri sürülmüştü! Katil Avcı'nın anne, baba ve ortağına iddianame kararı...Fatih Terim: "PSV maçının garantisi yok"11 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Öldürme Arzusu Show TV'deVan'da feci kaza: 6'sı yanarak 12 kişi öldü Düzensiz göçmenleri taşıyordu... Cesetler yola savruldu11 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | En kaliteli bayram şekerleri ve çikolatalar A101'de!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 11 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

11 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

Star TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Medcezir ile başlayan kanalda 10:30'da Erkenci Kuş dizisi ekrana veriliyor. Akşam ise sevilen ve merakla yeni bölümü beklenen dizi Menajerimi Ara Star TV'de oluyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı

11 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 11 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. 10:30'da Erkenci Kuş ekranlarda olurken hemen ardından Güldüy Güldüy Show Star TV'de ekrana geliyor. Akşam ise sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor...

11 TEMMUZ 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Yüksek Sosyete

13:30 Güldüy Güldüy Show

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

{TITLE_STRIP}Menajerimi Ara bitiyor mu, final mi yapıyor? Menajerimi Ara final ne zaman?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT