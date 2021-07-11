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11 Temmuz 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto'da heyecan dorukta. Süper Loto'da büyük ikramiye 2 milyon TL'yi aştı. Peki Süper Loto 11 Temmuz 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte 11 Temmuz 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve çekilişe ilişkin detaylar...

11 Temmuz 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

11 Temmuz Pazar günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Süper Loto'nun 11 Temmuz Pazar  günkü çekilişinde kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. Peki Süper Loto 11 Temmuz 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte 11 Temmuz 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve çekilişe ilişkin ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 TEMMUZ 2021 PAZAR

11 Temmuz Pazar  günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

09 15 22 42 58 59

11 Temmuz 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 TEMMUZ

8 Temmuz Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

04 07 10 19 47 55

Süper Loto'nun 8 Temmuz Perşembe akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

Süper Loto'da 5 bilen 13 kişi 20.331,15 TL, 4 bilen 821 kişi 200,75 TL, 3 bilen 18 bin 233 kişi 27,35 TL, 2 bilen 171 bin 86 kişi 3,05 TL kazandı.

8 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

8 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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