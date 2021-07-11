11 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı |UEFA EURO 2020 Final Karşılaşması "İtalya-İngiltere" TRT 1'de
TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 11 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışına yer verdik. İmparatoriçe Ki ile başlayan kanal hemen ardından Enine Boyuna programını ekrana veriyor. Akşam ise UEFA EURO 2020 Final Karş. "İtalya-İngiltere" TRT 1 ekranlarında oluyor...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Yeşil Deniz ekranlarda olurken 13:50'da Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım" yayınlanıyor. Akşam ise milyonları ekrana kilitleyip heyecanı doruklarda yaşatacak olan UEFA EURO 2020 Final Karş. "İtalya-İngiltere" TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...
11 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:00 İmparatoriçe Ki
06:00 Yeşil Deniz
08:45 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
13:50 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"
15:55 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Kupa Akşamı
21:55 UEFA EURO 2020 Final Karş. "İtalya-İngiltere" (Canlı)
00:15 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"