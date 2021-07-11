11 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı |UEFA EURO 2020 Final Karşılaşması "İtalya-İngiltere" TRT 1'de TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 11 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışına yer verdik. İmparatoriçe Ki ile başlayan kanal hemen ardından Enine Boyuna programını ekrana veriyor. Akşam ise UEFA EURO 2020 Final Karş. "İtalya-İngiltere" TRT 1 ekranlarında oluyor...

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Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Yeşil Deniz ekranlarda olurken 13:50'da Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım" yayınlanıyor. Akşam ise milyonları ekrana kilitleyip heyecanı doruklarda yaşatacak olan UEFA EURO 2020 Final Karş. "İtalya-İngiltere" TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı... 11 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI 04:00 İmparatoriçe Ki 06:00 Yeşil Deniz 08:45 Diriliş "Ertuğrul" 11:50 Enine Boyuna (Canlı) 13:00 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları 13:50 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım" 15:55 Teşkilat (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Kupa Akşamı 21:55 UEFA EURO 2020 Final Karş. "İtalya-İngiltere" (Canlı) 00:15 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım" UEFA Şampiyonlar Ligiyayınakisitrt1UEFA şampiyonlar ligi finali#UEFAEURO2020Euro2020