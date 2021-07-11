11 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Sarayın Lezzetleri TRT 2'de

TRT 2 de bugün ne var? 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence yayınlanıyor. Saat 21:30'da ise Yabancı Sinema: Oyun TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

11 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Opera Dünyası

05:30 Randevu

05:45 Bir Oyundan Fazlası

06:15 Müzelerin Yıldızları

06:30 Tiyatro Dünyası

07:00 Muasır

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Western: İz Peşinde (True Grit)

11:45 Yeryüzleri

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Konsere Doğru

13:30 Pavarotti 10. Yıl Konseri (Pavarotti 10th Anniversary Concert)

14:45 Fotoğraflar

15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

16:45 Aramızda Müzik Var

17:15 Geri Dönüşen Sanat

17:30 Sinema +

18:15 Kısa Bir Ara

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Evliya Çelebi

20:00 Sarayın Lezzetleri

20:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Oyun (Play)

23:30 Film Arkası

00:00 Pavarotti 10. Yıl Konseri (Pavarotti 10th Anniversary Concert)