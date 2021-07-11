11 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Sarayın Lezzetleri TRT 2'de
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 08:30'da Kelimeler ve Şeyler ekranda olurken 18:30'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Sarayın Lezzetleri TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 de bugün ne var? 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence yayınlanıyor. Saat 21:30'da ise Yabancı Sinema: Oyun TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
11 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Opera Dünyası
05:30 Randevu
05:45 Bir Oyundan Fazlası
06:15 Müzelerin Yıldızları
06:30 Tiyatro Dünyası
07:00 Muasır
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Geziyorum
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30 Western: İz Peşinde (True Grit)
11:45 Yeryüzleri
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Konsere Doğru
13:30 Pavarotti 10. Yıl Konseri (Pavarotti 10th Anniversary Concert)
14:45 Fotoğraflar
15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
16:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
16:45 Aramızda Müzik Var
17:15 Geri Dönüşen Sanat
17:30 Sinema +
18:15 Kısa Bir Ara
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:30 Evliya Çelebi
20:00 Sarayın Lezzetleri
20:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Oyun (Play)
23:30 Film Arkası
00:00 Pavarotti 10. Yıl Konseri (Pavarotti 10th Anniversary Concert)