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11 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Sarayın Lezzetleri TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 08:30'da Kelimeler ve Şeyler ekranda olurken 18:30'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Sarayın Lezzetleri TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

11 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Sarayın Lezzetleri TRT 2'de

TRT 2 de bugün ne var? 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence yayınlanıyor. Saat 21:30'da ise Yabancı Sinema: Oyun TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

11 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI 

05:00 Opera Dünyası

05:30 Randevu

05:45 Bir Oyundan Fazlası

06:15 Müzelerin Yıldızları

06:30 Tiyatro Dünyası

07:00 Muasır

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Western: İz Peşinde (True Grit)

11:45 Yeryüzleri

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Konsere Doğru

13:30 Pavarotti 10. Yıl Konseri (Pavarotti 10th Anniversary Concert)

14:45 Fotoğraflar

15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

16:45 Aramızda Müzik Var

17:15 Geri Dönüşen Sanat

17:30 Sinema +

18:15 Kısa Bir Ara

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Evliya Çelebi

20:00 Sarayın Lezzetleri

20:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Oyun (Play)

23:30 Film Arkası

00:00 Pavarotti 10. Yıl Konseri (Pavarotti 10th Anniversary Concert)

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