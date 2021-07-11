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11 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan TV8'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan TV8 akşama ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünü ekrana veriyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

11 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

11 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı merak ediliyor. TV8 güne Oynat Bakalım ile başlarken hemen ardından 10 Yaş Genç yayınlanıyor. Akşam ise sevilen program Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8 izleyicisi karşısına çıkıyor....

11 TEMMUZ 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:30 Yerli Sinema

17:45 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

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