11 Temmuz bugün hangi diziler var? |11 Temmuz Perşembe yayın akışı
11 Temmuz Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Temmuz Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
11 Temmuz Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Temmuz Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
11 TEMMUZ BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Temmuz Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
11 Temmuz Perşembe ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukuorova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Güven Bana
11 Temmuz Perşembe KANAL D Yayın Akışı
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA
12:15 Zalim İstanbul
16:00 YARALI KUŞLAR
17:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 BUKET AYDIN İLE ANA HABER
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar tekrar
11 Temmuz Perşembe STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün
09:45 Kiralık Aşk
12:30 NURSEL'İN KONUKLARI
15:00 Kuzgun Yerli Dizi
18:45 STAR HABER
20:00 Benim tatlı yalanım
22:45 Eyvah Düşüyorum
11 Temmuz Perşembe SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Kuaförüm Sensin
13:00 Gelin Evi
15:00 Zahide Yetiş'le
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Ajan Salt
22:15 Fi
11 Temmuz Perşembe FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:15 Yasak Elma
13:45 Bir Aile hikayesi
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber
20:00 Yaparsın aşkım
11 Temmuz Perşembe TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Güle Güle Oturun
15:45 Düğünümüz Var
19:00 Oynat Bakalım
20:00 İkimizin Yerine
22:15 Dedemin Fişi
11 Temmuz Perşembe TRT1 Yayın Akışı
06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:40 AİLELER YARIŞIYOR
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Tek yürek
00:15 Vuslat
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