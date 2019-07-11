11 Temmuz bugün hangi diziler var? |11 Temmuz Perşembe yayın akışı

11 Temmuz Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Temmuz Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

11 TEMMUZ BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Temmuz Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

11 Temmuz Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukuorova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Güven Bana

11 Temmuz Perşembe KANAL D Yayın Akışı



09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA

12:15 Zalim İstanbul

16:00 YARALI KUŞLAR

17:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 BUKET AYDIN İLE ANA HABER

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar tekrar

11 Temmuz Perşembe STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün

09:45 Kiralık Aşk

12:30 NURSEL'İN KONUKLARI

15:00 Kuzgun Yerli Dizi

18:45 STAR HABER

20:00 Benim tatlı yalanım

22:45 Eyvah Düşüyorum

11 Temmuz Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Kuaförüm Sensin

13:00 Gelin Evi

15:00 Zahide Yetiş'le

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Ajan Salt

22:15 Fi

11 Temmuz Perşembe FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:15 Yasak Elma

13:45 Bir Aile hikayesi

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber

20:00 Yaparsın aşkım

11 Temmuz Perşembe TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR

09:15 Gel Konuşalım /Canlı

11:00 Survivör Panoroma

13:30 Güle Güle Oturun

15:45 Düğünümüz Var

19:00 Oynat Bakalım

20:00 İkimizin Yerine

22:15 Dedemin Fişi

11 Temmuz Perşembe TRT1 Yayın Akışı



06:30 Yeşil Deniz

09:05 TRT1'de bugün

09:15 Seksenler

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi

13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir

15:40 AİLELER YARIŞIYOR

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 ANA HABER

20:00 Tek yürek

00:15 Vuslat