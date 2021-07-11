11 Temmuz Pazar altın fiyatlarında şok düşüş! Bugün Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? Hafta sonunun son gününde altın fiyatları bir hayli araştırıyor. Pazartesi günü gelmeden altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. An itibarıyla altının gramı 503 liradan işlem görmekte. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar altın fiyatları...

1 14 Altında ibre aşağıyı göstermeye devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyenler Pazartesi öncesi altın fiyatlarını sorguluyor. Peki 11 Temmuz gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 11 Temmuz altın fiyatları...