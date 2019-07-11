11 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Taylan Antalyalı: Süper Lig'de devam etmek istiyorum

"Bireysel olarak iyi bir sezon geçirdim ancak takımım için üzgünüm"

"Büyük takımlar tarafından istenilmek çok güzel bir duygu"

"Avrupa'dan teklifler var"

"Abdullah Avcı, Fatih Terim, Ünal Karaman çok değerli teknik adamlar"

"Hedefim A Milli Takım formasını giymek"

(ÖZEL) Gençlerbirliği futbolcusu Ahmet Oğuz: Bana gelen bir teklif yok

"Süper Lig'e çıkmak boynumuzun borcuydu"

"Mustafa hoca gençlere şans vermeyi sever"

"İrfan Can'a Avrupa'dan teklifler var "

"Dortmund'da oynamak benim hayalim"

"Takımdaki ortam çok güzel"

(ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Geçtiğimiz yıl herkesi yanılttık

"Yabancı kuralına neden takılıyorlar anlamıyorum"

"Milli takımda Lucescu büyük bir adım attı"

"Yabancı antrenöre karşı değilim"

"Türk antrenörler için dil, bir sorun olabilir"

"3 transfer daha yapacağız"

GALATASARAY

11.30 Mustafa Cengiz başkalığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararı İstanbul 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

- Sarı kırmızılılar çalışmalarını çift antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah beyazlı ekip salonda yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

- Bordo mavililerde çalışmalar devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

19.00 Turuncu lacivertliler, Avusturya ekibi Anif ile hazırlık maçında karşılaşacak.

YENİ MALATYASPOR

16.00 Yeni Malatyaspor, Romanya temsilcisi Rapid Bükreş ile özel maç oynayacak.

DOĞAN HAKYEMEZ ANILACAK

11.00 Türk basketbolunun efsane isimlerinden Doğan Hakyemez, vefatının birinci yılında mezarı başında anılacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

- Çeyrek Final

19.00 Fildişi Sahili - Cezayir

22.00 Madagaskar - Tunus

ATLETİZM

- İsveç'in Gawle şehrinde yapılacak ve 14 Temmuz'da sona erecek U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası bugün başlayacak.

GÜREŞ

11.00 - 13.00 Bu yıl 47'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda başlayacak.

DHA