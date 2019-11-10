11.Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi etkinlikleri sona erdi

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünün düzenlediği "11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği", gerçekleştirilen öğrenci sunumlarıyla sona erdi.

8 Kasım Cuma günü Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen etkinliklerin kapanış programında konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Görevlisi Almıla Yıldırım, "Tipografi bir süreç olarak ilerliyor, yani bir yolculuk, bunu bir kez daha vurgulamak isterim. Katılımcılarımızla burada bunları paylaşmaya ve yaşamaya çalıştık. Malzemeyi tanıyarak ne şekilde manipüle edebileceğimizi anladıktan sonra devam etmek isteyenler zaten nasıl ilerleyeceklerini bilerek devam edebiliyorlar. Ben, tipografiyi dil öğrenmeye benzetiyorum. Herkes bir dili farklı bir teknikle öğrenir. Fakat dil, kültür ile çok bağlantılıdır. Biz de fırça vuruşları ile bunu deneyimledik ve tipografinin kültürünü anlamaya çalıştık. Herkes bireysel olarak bir şeyler yapabileceğini gördü ve bu sayede çok keyifli ve çok güzel işler ortaya çıktı. Katılımcılarımızın hepsine emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel işlere imza attık"

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Melike Taşçıoğlu ise şunları söyledi:

"Harika bir hafta geçirdik. 11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinlikleri'ni çok çalışarak, çok yorularak ve çok eğlenerek geride bıraktık ve çok güzel işler çıkarttık. Konuklarımız da alanlarında ustalaşmış yeteneklerdi. Kendilerini etkinliğimizde ağırlamaktan büyük gurur duyduk. Bize gerek tecrübeleri, gerekse yaklaşımları dolayısıyla birçok şey kattılar."

Etkinlik, katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: İHA