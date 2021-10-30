İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçti! Mucizenin adı Ayda Gezgin'in babası konuştu: Kızım 'Annem nerede, gelecek mi?' diye soruyorBaht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel ameliyat oldu! Sosyal medyadan açıkladı! "Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum"Magnezyum Klorür ne demek, TDK'ya göre Magnezyum Klorür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Üzerinden bir yıl geçti! AFAD'dan İzmir depremi için baş sağlığı mesajı...Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'ya gitti11 yaş altı için kritik adım atıldı! FDA'dan 5-11 yaşta kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay çıktı!Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri görevden aldı, yeni atamalar yapıldı30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akşı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?30 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıGâh ne demek, TDK'ya göre Gâh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. 11 yaş altı için kritik adım atıldı! FDA'dan 5-11 yaşta kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay çıktı!

11 yaş altı için kritik adım atıldı! FDA'dan 5-11 yaşta kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay çıktı!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5-11 yaş arası çocuklar için uygun olduğu yönünde karar aldığını açıklayarak acil kullanım izni verdi.

11 yaş altı için kritik adım atıldı! FDA'dan 5-11 yaşta kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay çıktı!

FDA’dan yapılan açıklamada, 5-11 yaş arası çocuklarda acil kullanım için Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının onaylandığı belirtilerek, bu yaş grubu için aşıların başlatılmasına yönelik adım atıldı.

ACİL KULLANIM İZNİ KRİTERLERİNİ KARŞILIYOR

Açıklamada, "FDA, bu Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanım izni kriterlerini karşıladığını belirledi. Aşının en az 5 yaşına gelmiş bireylerde bilinen ve potansiyel faydaları, bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır basmaktadır." belirtildi.

Doz boyutunun 12 yaş ve üstü kişiler için önerilenin üçte biri kadar olduğu belirtilen açıklamada, aşının 5-11 yaşta Kovid-19’u önlemede yaklaşık yüzde 91 etkili olduğu kaydedildi.

11 yaş altı için kritik adım atıldı! FDA'dan 5-11 yaşta kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay çıktı!

FAYDASI RİSKTEN DAHA ÇOK

FDA Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi 27 Ekim’de, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının ilkokul çağındaki çocuklara faydasının risklerinden daha ağır bastığı yönünde görüş bildirmişti.

11 yaş altı için kritik adım atıldı! FDA'dan 5-11 yaşta kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay çıktı!

GELECEK HAFTA BİR ARAYA GELECEKLER

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) uzmanları, aşının çocuklara önerilip önerilmeyeceğini ve hangi grupların uygun olması gerektiğini görüşmek üzere toplanacak.

ABD'li çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının yapılması konusunda son söz ise CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky'ye ait olacak ve onun da izni sonrasında yaklaşık 28 milyon çocuğun aşılanmaya başlamasının önü açılacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT