11 yaşındaki çocuğa taciz! İddia ortalığı karıştırınca polis zor kurtardı

Olay Diyarbakır Bağlar'ın Bağcılar Mahallesi Karanfil 6. Sokak'ta bulunan bir sitenin içerisinde gerçekleşti.

İddiaya göre, B.A. adlı adam, 11 yaşında bir kız çocuğu olan İ.A.’yı site içerisinde bulunan bir apartmanın asansöründe sözle ve elle taciz etti, olay mahalleli tarafından duyuldu. B.V. adlı site sakini belinden çıkardığı bıçakla B.A.’yı site dışına kadar takip ederek, toplanan kalabalık grupla linç etmek istedi.

POLİS YAKALADI

Bunun üzerine şüpheli B.A.’da belinden çıkardığı bıçağı etrafa rastgele sallaması üzerine B.V.’yi sol kolundan yaralayarak olay yerinden yaklaşık yüz metre uzaklaşması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından durdurularak yakalandı. Yakalanan yaralı B.A. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bir diğer yaralı B.V. de başka bir ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen uzman polisler bölgede incelemede bulunduktan sonra soruşturma başlattı.