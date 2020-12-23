11 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu arkadaşını vurarak sonlandı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 yaşındaki T.Ü.E., evde bulunan babasının havalı bilye atar tüfeğini alarak arkadaşı E.G. ile bahçede atış yapmaya başladı. T.Ü.E. yaptığı atış esnasında yanlışlıkla arkadaşı E.G.'yi baldırından vurdu. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan E.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi