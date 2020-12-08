  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. 11 yaşındaki kızın tecavüzden kaçma anı!

11 yaşındaki kızın tecavüzden kaçma anı!

Rusya'nın Nijnevartovsk şehrinde 11 yaşındaki bir kız, evine gitmek için binaya girdiği sırada arkasından yaklaşan bir kişinin tacizine maruz kaldı. Çocuk bir anda kendisine sarılan kişini elinden kurtulup dışarıya doğru kaçmaya çalıştı. Polisin her yerde sapığı ararken o anlar ise kameralara anbean böyle kaydedildi.

Ramo 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Fidan'ın intikamı için harekete geçiyor!Ramo 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Fidan'ın intikamı için harekete geçiyor!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüyle imtihanı! O kelimeyi bir türlü okuyamadıCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüyle imtihanı! O kelimeyi bir türlü okuyamadı

İbo Show 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geliyorİbo Show 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geliyor

8 Aralık hava durumu | Hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir8 Aralık hava durumu | Hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir

 

08 Aralık 2020 Salı 09:53
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
5 yaşındaki kızdan Covidli babasına yürek burkan seslenişi: ''Keşke yanına gelebilsem"
5 yaşındaki kızdan Covidli babasına yürek burkan seslenişi: ''Keşke yanına gelebilsem"
11 yaşındaki kızın tecavüzden kaçma anı!
11 yaşındaki kızın tecavüzden kaçma anı!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüyle imtihanı! O kelimeyi bir türlü okuyamadı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüyle imtihanı! O kelimeyi bir türlü okuyamadı
Küçükçekmece’de ağızlık takılmayan pitbullar dehşet saçtı!
Küçükçekmece’de ağızlık takılmayan pitbullar dehşet saçtı!
Antalya’da deniz üzerinde havada duran cisim akıllara durgunluk verdi!
Antalya’da deniz üzerinde havada duran cisim akıllara durgunluk verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz ile ilgili mesaj paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz ile ilgili mesaj paylaştı!
Ecelini kendi eliyle getirdi! Gitmemek için direndiği hastanede öldü
Ecelini kendi eliyle getirdi! Gitmemek için direndiği hastanede öldü
Ünlü Youtuber, hamile kız arkadaşını bin dolar için öldürdü!
Ünlü Youtuber, hamile kız arkadaşını bin dolar için öldürdü!
Tarih profesörü Fehmi Yılmaz'dan tarihçi Ahmet Refik Altınay'a hakarete varan sözler!
Tarih profesörü Fehmi Yılmaz'dan tarihçi Ahmet Refik Altınay'a hakarete varan sözler!
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki su israfıyla ilgili özel paylaşım!
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki su israfıyla ilgili özel paylaşım!