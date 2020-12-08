11 yaşındaki kızın tecavüzden kaçma anı!
Rusya'nın Nijnevartovsk şehrinde 11 yaşındaki bir kız, evine gitmek için binaya girdiği sırada arkasından yaklaşan bir kişinin tacizine maruz kaldı. Çocuk bir anda kendisine sarılan kişini elinden kurtulup dışarıya doğru kaçmaya çalıştı. Polisin her yerde sapığı ararken o anlar ise kameralara anbean böyle kaydedildi.
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08 Aralık 2020 Salı 09:53
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