11 yaşındaki Süleyman ağrılarından Kayseri Şehir Hastanesi’nde kurtuldu

Sağlık hizmetlerinin sunumuna getirdiği yeni anlayış ile bölgenin sağlıktaki cazibe merkezi haline gelen Kayseri Şehir Hastanesi başarılı ameliyatlarına devam ediyor.

7 aydır kasıklarındaki ağrıyla baş etmeye çalışan 11 yaşındaki Süleyman Erdem Aydın, gün geçtikçe artmaya başlayan şiddetli ağrıların şifasını Kayseri Şehir Hastanesi'nde buldu. Yaptıkları araştırmalar ve tavsiyeler üzerine tedavi için Kayseri Şehir Hastanesi'ni tercih ettiklerini ifade eden Sema Aydın; "Oğlumun 6 aydır inanılmaz ağrıları vardı. Öncesinde tedavi için birçok hastaneye başvurduk. En son tavsiye üzerine Mustafa Arık hocamıza başvurduk. MR, Tomografi ve tahlililerin ardından iyi huylu bir tümör olduğu teşhisi konuldu. Hocam ameliyat gerektiğini bize bildirdi. Kendisine güvendik ve ameliyatımızı olduk. Şu anda ağrımız kalmadı Elhamdülillah. Hocamıza ve hastane ekibine çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Kayseri Şehir Hastanesi Ortopedi uzmanı Op.Dr. Mustafa Arık ise; "Süleyman bize şiddetli kalça ağrısı ile başvurdu. Günün herhangi bir saatinde şiddetli ağrıları oluyordu. Hem hikâyesinden anladığımız kadarıyla hem de yaptığımız tetkikler sonrasında Osteoid Osteoma dediğimiz iyi huylu bir tümör teşhis ettik. Aslında tehlikeli bir tümör değil ama çok şiddetli ağrı yapıyor. Operasyonla kemikteki tümörü temizledik şu an gayet sağlıklı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA