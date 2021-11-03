11 yaşındaki Yiğit'ten kahreden haber! Koronavirüs tedavisi yeni bitmişti, kalp krizi sonu oldu!

Samsun'da yaşayan, Hasan-Gülşah Benzer çiftinin oğulları 11 yaşındaki Yiğit Benzer, 13 gün önce evinde fenalık geçirmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğam ve Çocuk Hastalıkları ek binasında muayenesi yapılan küçük çocuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu Kovid-19 olduğu tespit edilen Benzer'in, 12 gün boyunca hastanede tedavi altında kaldı. 2 Kasım 2021 tarihinde taburcu edilen 5. sınıf öğrencisi Yiğit benzer, evine geldiği gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

"BABA AYAKLARIM BENİ TARTMIYOR"

Oğlunun ölüm haberiyle dünyası başına yıkılan babası Hasan Benzer, olay gününe dair detayları anlattı. Oğlunun hastanede tedavi görmesinin ardından eve geldiğinde fenalık geçirdiğini ve kendinden geçtiğini anlatan baba Benzer, "12 gün koronavirüs tedavisi gördü. Eve geldi ve kendinden geçti çocuk. Evin kapısını açtık, yere çömeldi çocuk. 'Ne oldu oğlum' dedim. 'Baba ayaklarım beni tartmıyor' dedi. Sırtımda eve taşıdım. Kanepeye uzandı, kendinden geçti. Ambulans, şudur budur derken kurtaramadık çocuğu." dedi. Benzer, ayrıca oğlunun kronik akciğer hastası olduğunu, bu nedenle tedavi gördüğünü belirtti.

"BABA 12 GÜN SONRA SENİ GÖRMEK NE GÜZEL"

Oğlunun hastaneden taburcu edildiği gün, "baba 12 gün sonra seni görmek ne güzel" dediğini anlatan Benzer, gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun okul hayatında çok başarı gösterdiğini ve mesleki hayalleri olduğunu söyleyen Hasan Benzer, "Oğluma koronavirüs tedavisi uygulandı. Enfeksiyonu vardı. Akciğer tansiyonu rahatsızlığı vardı. Zaten Kovid-19 da onu tetikledi. Vefat sebebi kalp durmasıydı. Bana en son hastaneye almaya gittiğimde şunu söyledi; 'Baba 12 gün sonra seni görmek ne güzel'. Tabii o güzelliği yaşayamadık. Arabayla eve gelirken konuştuk. İdealist ve başarılı bir çocuktu. Mimarlık, hukuk, mühendislik gibi hayalleri vardı ama maalesef..." ifadelerini kullandı.

"ÇOK AKILLI, ÖRNEK BİR ÖĞRENCİYDİ"

Yiğit Benzer'in öğretmeni de cenazesine gelen insanlar arasındaydı. Benzer'in çok akıllı ve örnek bir öğrenci olduğunu belirten öğretmeni, üzgünlüğünü dile getirdi. Derslerini kaçırmayan ve teknolojiye ilgi duyan bir öğrenci olduğunu söyleyen Özcan Düzköylü, "Allah rahmet eylesin. 4 yıl okuttum. Akciğerlerinden rahatsızdı. Sınıfta günde iki defa ilaç verdirirdik. Çok akıllı, örnek bir öğrenciydi. Bilgisayar, elektrik elektronik mühendisi olmak isterdi. Kodlama üzerine çok çalışmak isterdi. Annesine babasına sabır diliyorum. Koronavirüs zamanında okula gelmemişti. Onu uzaktan eğitimle idare etmiştim. Derslerini kaçırmazdı, örnek bir öğrenciydi." dedi.