11 yıllık eşinden boşanan Yeliz Yeşilmen'e, Deniz Akkaya'dan tartışma yaratacak sözler! "Boşanırken dayak da yesen..."

42 yaşındaki oyuncu Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz şubat ayında ağlayarak çektiği bir videoda "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diye haykırmıştı. 11 yıllık evliliğini bitiren Yeliz Yeşilmen hakkında Söylemezsem Olmaz programında konuşan Deniz Akkaya sert ifadelerde bulundu.

"EŞİN SELİN CİĞERCİ İLE EVLENSİN"

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında Yeliz Yeşilmen'in boşanması hakkında yorum yapan Deniz Akkaya, "Eşin bizlere hakaret ederken sen arkada alkış tutarken, kusura bakma boşanırken dayakta yesen ben sana sahip çıkmam. Eşin Ali Uğur Akbaş ile Selin Ciğerci evlenebilir" dedi.

11 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Taze Magazin'de yer alan habere göre, evliliğindeki sorunları çözüme kavuşturamayan Yeşilmen, ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşanan çiftten Yeşilmen, özel hayatıyla ilgili gelen soruları cevapsız kalamadı.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, "Mesajlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim. Özel hayatımla ilgili de çok soru geliyor ama lütfen özel hayatımla ilgili şeyleri bir süre sormayın. Biz böyle lay lay lom şekilde gidelim" dedi.

Yeliz Yeşilmen'in geçtiğimiz yıllarda eşinin yatakta atletli bir fotoğrafını paylaşması üzerine Deniz Akkaya da fotoğrafa "Günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?" yazması aralarında gerginliğe yol açmıştı