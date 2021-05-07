11 yıllık evlilik sona erdi: Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşandı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in geçtiğimiz haftalarda “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesi ile eşi Reza Zarrab'a boşanma dava açmasıyla magazin gündeminde yankı uyandırmıştı. İşin içine giren ihanet iddiaları ise Zarran'ın anlaşmalı boşanma tarafı olmasını sağladı.Gelen son dakika bilgisine göre çift bu sabah görülen dava ile yollarını ayırdı.

11 YILLIK EVLİLİKLERİ SONA ERDİ

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların ardından çekişmeli olarak başlayan dava, söylentilere göre ihanet haberleri nedeniyle Reza Zarrab’ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle ilk celsede sonuçlandı. İstanbul’da görülen duruşmada mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verirken kızlarının velayetini de ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e verildiği belirtildi.

VELAYET EBRU GÜNDEŞ'E VERİLDİ

İstanbul’da görülen duruşmada mahkeme, çiftin kızları Alara’nın velayetini Gündeş’e verdi. Ünlü şarkıcı, verilen kararın ardından kızı Alara’yı ABD’de yaşayan Zarrab’ın yanına götürdüğü öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Bir kaç hafta evvel Gündeş'in 11 yıllık eşi Zarrab'a Bodrum adliyesinde boşanma davası açtığı basına sızdırılmıştı. Dava dosyasındaki ihanet detayı magazinin üst sıralarında yer buldu. Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi.