110 bin lira ödediği taşlara, sur taşı diye el konuldu

Yenişehir ilçesinde dededen kalma 500 metrekarelik tarihi evi olan Mahmut Çolak, evini restore etmek için farklı yerlerden 110 bin lira değerinde bazalt taşı aldı. 2019 yılında "Tarihi surların taşları çalınıyor" haberi üzerine Mahmut Çolak'ın evini restore etmek için aldığı bazalt taşlarına el konulup incelenmek üzere Sur ilçesinde bulunan İçkale Müze Müdürlüğüne götürüldü. Mahmut Çolak, yapılan analizlerle kendisinden alınan taşların tarihi sur taşları olmadığını ve savcılığın taşların iade edilmesi kararını vermesine rağmen, müze yetkililerinin taşlarını vermediğini ileri sürerek, kendisine ait taşların İçkale'de yapılan çalışmalarda kullanıldığını savundu.

110 BİN LİRA ÖDEYEREK ALDI

500 metrekare olan ve dededen kalma tescilli tarihi evi olduğunu ifade eden Mahmut Çolak, evi restore etmek için çok fazla taş biriktirdiğini söyledi. 110 bin lira ödeyip taşları aldığını aktaran Çolak, "Aldıktan sonra getirip kendi iş yerimde bu taşları biriktirdim. Bir süre sonra ben gidip taşlarımı kontrol ediyordum. Ara sıra gidip fotoğraflarını da çekiyordum. Taşlar analiz edilirken bir kısmı İçkale'de onarımda kullanılmış" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı