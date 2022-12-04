110 Deve'nin kıyasıya yarıştığı Alaşehir deve güreşlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Alaşehir Belediyesi ve ilçedeki iş insanlarının destekleriyle bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen deve güreşlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar bir yandan güreş izlerken, bir yandan da piknik yaptı. Yapılan güreşler sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi.

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110 Deve'nin kıyasıya yarıştığı Alaşehir deve güreşlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Alaşehir Belediyesi ve ilçedeki iş insanlarının destekleriyle bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen deve güreşlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

110 DEVE KIYASIYA GÜREŞTİ

Cumhuriyet Parkı alanında gerçekleştirilen güreş etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Alaşehir Belediyesi ve Alaşehirli iş insanları Ali Gelin, Mehmet Yeşilyurt ve Kenan Aslanol tarafından düzenlenen etkinlikte, farklı illerden getirilen 110 deve kıyasıya güreştirildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar bir yandan güreş izlerken, bir yandan da piknik yaptı.

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VATANDAŞLAR DEVE GÜREŞLERİNE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Yapılan güreşler sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi. Güreş Ağası Mehmet Doğan, Ata kültürünü yaşatmak ve deve güreşlerini bir sonraki nesillere ulaşmasına destek olmak amacıyla 50 bin TL'lik katkı verdiğini söyledi.

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VATANDAŞLAR HEM PİKNİK YAPTI HEMDE DEVE GÜREŞLERİNİ SEYRETTİ

Deve sahiplerine kupalarını takdim eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise "Ata kültürümüz olan bu spor dalını, inşallah bundan sonra da yaşatacağız. Bizim doğaya, insana ve çevreye saygılı bir yaklaşımımız var. Bu canlarımızın kıymetini de biliyoruz. Develerin zarar görmelerini engellemek için ağız bağları var. Bu güne kadar hiçbir devemiz zarar görmeden festivallerimizi gerçekleştirdik. Bu kültürü yaşatmak istiyoruz" dedi.

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