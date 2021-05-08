Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, zor durumda olan vatandaşlara pandemi desteği sağlanıyor. Ekonomik durumu iyi olmayan ve maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar destek başvuru yapmak istiyor. Peki, 1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? Tam Kapanma Sosyal Yardım sonuçları nasıl öğrenilir? İşte yanıtları...

1100 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi yardımlarına binlerce vatandaş başvuru yapıyor. 1100 TL pandemi destek başvurusu e-devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ adı altında yeni bir yardım programı başlatıldı. İhtiyaç sahiplerine 1100 TL pandemi ödemesi yapılacağı açıklandı. Vatandaşların bu destekten yararlanmak için e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru adımlar;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre başvuru günleri;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

Cumartesi ve Pazar günleri ise sınırlama olmadan herkes başvuru yapabilir.

TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Pandemi destek yardımı almak isteyen vatandaşların öncelikle e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Yine tam kapanma sosyal yardım sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor. İhtiyaç sahibi olup Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahibi olan vatandaşlar 05.05.2021 tarihinde, e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgula” başlıklı hizmetinden hak sahipliği durumlarını görüntülemeye başladı. Yapılan açıklamalarla e-Devlet Kapısı üzerinden daha önce yapılan başvurulara göre ihtiyaç sahipleri için hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi hazırlandı.

Ödeme işlemleri 05.05.2021 tarihinde gerçekleştirildi ancak banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri PTT ve Vefa Sosyal Destek Gruplarınca Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek.

1100 TL'LİK SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Değerlendirmelerin kişi olarak değil hane bazlı yapıldığı desteklerde aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirileceği ifade edildi. Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı;

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar