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1100 tl pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 , E-Devlet ile Pandemi Destek başvuru ve sonuç sorgula ekranı

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 1100 TL sosyal yardım başvurusu binlerce kişinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Sosyal yardım parası için başvuruların 30 Haziran'da sona ereceği biliniyordu. Hal böyleyken " 1100 tl pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 , E-Devlet ile Pandemi Destek başvuru ve sonuç sorgula ekranı " konu başlıkları merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizin devamında..

1100 tl pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 , E-Devlet ile Pandemi Destek başvuru ve sonuç sorgula ekranı

İhtiyaç sahibi hanelere ödenecek pandemi desteği olarak bilinen sosyal yardım parası başvuruları ve sonuç sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte "1100 tl pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 , E-Devlet ile Pandemi Destek başvuru ve sonuç sorgula ekranı" konu başlıklarına ilişkin detaylar...

1100 tl pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 , E-Devlet ile Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU 2021 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığı bildirildi. İhtiyaç sahipleri, yardım desteğinin yatıp yatmadığına e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından ulaşabilir.

İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini vatandaş için merak konusu oldu. Ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. 

1100 tl pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 , E-Devlet ile Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

1100 tl pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 , E-Devlet ile Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

E-DEVLET İLE PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

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