İhtiyaç sahibi hanelere ödenecek pandemi desteği olarak bilinen sosyal yardım parası başvuruları ve sonuç sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki 1100 tl pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 , E-Devlet ile Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU 2021

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığı bildirildi. İhtiyaç sahipleri, yardım desteğinin yatıp yatmadığına e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından ulaşabilir.

İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini vatandaş için merak konusu oldu. Ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi.

E-DEVLET İLE PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.