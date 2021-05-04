Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 14 Nisan'da ilan edilen kısmi kapanma tedbirleri vaka ve vefat sayılarını azaltma konusunda yeterli olmayınca tam kapanmaya gidilmesine karar verildi. Bu süre zarfında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere 1100 lira nakdi yardım yapılacağının duyurulması üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, 1100 TL Sosyal Yardım kimlere verilecek? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar…

1100 TL SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLECEK?

29 Nisan’dan başlayarak 17 Mayıs’a dek devam edecek olan tam kapanma sürecinde, ihtiyaç sahibi olan kişilere yönelik yardım kampanyası başlatılmasına karar verildi.

2 milyonu aşkın haneye 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.

Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirtti. İhtiyaç sahibi kimselerin daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV tarafından tespit edilmiş kişiler arasından seçileceğini belirtti.

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.