1101 nitelik kodu nedir, ne demek? 1101 nitelik kodu ile alım yapan kurumlar

EKPSS tercih dönemine girildi. Binlerce engelli adayı kamu kurumlarına memur olarak atanabilmek için ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre puanları doğrultusunda tercih yapacak. Kılavuzda 1101 nitelik kodu detayı yer alıyor. Peki 1101 nitelik kodu nedir, ne demek?

1101 NİTELİK KODU NEDİR, NE DEMEK?

1101 nitelik kodu açıklaması "Cinsiyeti Erkek Olmak" olarak belirtilmiştir. Yani bu kod olan kadrolara sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. Başvurularınızı gerçekleştirirken nitelik kodlarına dikkat etmeniz çok önemlidir.

1101 NİTELİK KODU İLE ALIM YAPAN YERLER?

1101 nitelik kodu ile sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek, kadın adaylar ise kendilerine uygun olan kodun karşısındaki kadrolara başvuruda bulunabilecek. EKPSS tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşarak 1101 nitelik kodu ile alım yapan kurumları öğrenebilirsiniz.

EKPSS 2021 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kod olarak bilinmektedir. Memur olmak isteyen adayları tercihlerini yaparken kendilerine uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle inceler ve kendilerine uyup uymadığını belirler.

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