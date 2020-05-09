111 yaşındaki Ali Rıza Dede'ye doğum günü sürprizi

MERSİN'in Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, 111 yaşındaki Ali Rıza Can'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Rıza Can'ın evine giderek, 111'inci yaşını kutladı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Can, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Sadık Altunok'a teşekkür etti. Sadık Altunok, "Bugün Işıklı Mahallesi'nde Ali Rıza amcanın doğum gününü kutladık. Allah kendisine sağlık ve sıhhat versin. Amcamız 8-10 yaşlarında Atatürk'ü karşılamış. Şimdiki isteği ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek. Cumhurbaşkanımız buralara gelirse kendisini davet edip Ali Rıza Amcamızla görüştürürüz inşallah. Allah uzun ömürler versin" dedi.

Altunok, Ali Rıza Can'a köstekli saat ve Türk bayrağı hediye etti.

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Kaynak: DHA