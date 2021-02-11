112 Acil Çağrı Merkezlerine 1500 eleman alımı ne zaman 2021?

Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi'nin tanıtım toplantısına katılan Süleyman Soylu, merkezde emniyet, jandarma, sağlık, orman, itfaiye ve diğer acil çağrı merkezlerine gelen çağrıların karşılanması üzere 1500 personel alımı yapacağını müjdeledi.

Soylu, "Bunun 800'ünü Acil Çağrı bölümünü bitiren kardeşlerimizden alacağız. Bugün 70'inci vilayetimizi Karabük'te 112 numarası adı altında tüm acil çağrılar için hizmete alıyoruz, hayırlı olur inşallah. Allah nasip ederse haziran sonunda vatandaşımız 112'yi çevirdiğinde tüm acil çağrılara ulaşabilecek sistemi oluşturacağız, gayretimiz bu noktadadır." dedi. Peki; 112 acil çağrı merkezi 1500 personel alımı ne zaman olacak?

11 ACİŞ ÇAĞRI MERKEZİ 1500 ELEMAN ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezlerine 1500 eleman alımı yapacaklarını belirterek, "Bunun 800'ünü Acil Çağrı bölümünü bitiren kardeşlerimizden alacağız. Mart ayında ilk önce KPSS puanları belirlendi, şimdi mülakatları yapılacak. İnşallah mayıs sonu, haziran başı itibarıyla başlatacağız. Eğitimlere alacağız ve devreye gireceğiz." diye konuştu.