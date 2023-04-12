112 acil konusunda halkımız giderek bilinçleniyor, asılsız acil çağrı oranının yüzde 80'ler oranından bu yıl 40'a geriledi

Samsun'da geçen yıl yüzde 80'ler oranında olan asılsız acil çağrının oranının bu yıl yüzde 40'a gerilediği belirtildi.

2023 yılı 1. Olağan Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

112 ÇAĞRI NUMARASININ ASILSIZ ARAMALARLA MEŞGUL EDİLMEMESİ HAYATİ ÖNEME HAİZ

Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi konularının görüşüldüğü toplantıda, daha önceki yıllarda yüzde 80'lere varan oranda büyük bir bölümünü asılsız çağrıların oluşturduğu 112 çağrılarında bu oranın yürütülen farkındalık çalışmaları ve vatandaşların hassasiyeti sayesinde bu yıl yüzde 40'lar seviyesine kadar indiğini memnuniyetle müşahede ettiklerini belirten ve tüm vatandaşlara bu konuda göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür eden Vali Zülkif Dağlı, saniyelerin dahi büyük bir önem arz ettiği acil durumlarda gerçekten yardıma ihtiyacı olanları engellememek için bu rakamı sıfıra indirmek gerektiğinin altını çizerek, 112 çağrı numarasının asılsız aramalarla meşgul edilmemesi konusundaki çağrısını yineledi.

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ASILSIZ ÇAĞRI YAPANLAR CEZALANDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi hattına asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden kişilere idari para cezası uygulandığını ve aramanın niteliğine göre suç duyurusunda da bulunulduğunu hatırlatan Dağlı, toplantının ardından 2022 Yılı Performans Değerlendirmesi sonucu başarı belgesi almaya hak kazanan personele belgelerini vererek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi.