Doya Doya Moda CANLI İZLE 21 Ocak Perşembe | TV8 CANLI İZLE YOUTUBEKarar Resmi Gazetede: Jandarma 5 bin uzman erbaş alacakDoya Doya Moda puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Adalet yoğun bakımda! Tecavüze uğrayan kadın intihar girişiminde bulundu, yatağa bağımlı kaldı: Sanıklar ise serbest!Ali Sabancı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serveti ne kadar? Galatasaray'a başkan adayı olacak mı?BİM 21 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu | BİM 21 Ocak 2021 kataloğuTV8 Yayın Akışı |Surviror yeni bölümde neler olacak?İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu hafta konukları kim?TRT1 Yayın AkışıResmi Gazete'de bugün
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 112 Acil personeli donmaktan son anda kurtarıldı

112 Acil personeli donmaktan son anda kurtarıldı

Dondurucu soğuğun büyük etkiler bıraktığı Batman'da, bir 112 Acil personeli, donmaktan son anda kurtuldu.

112 Acil personeli donmaktan son anda kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesi 3 bin rakamlı Mereto dağı eteklerinde yolda 6 saat karda mahsur kalan 112 sağlık ekiplerinin imdatlarına İl Özel idare bağlı ilçe şantiye şefliği ekipleri yetişti.

Batman'ın Sason ilçesi Yürekli köyünde hasta kurtarmaya giden 112 sağlık ekibi personeli çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden karla mücadele ekibi, önce 3 kişilik sağlık personelinin içinde bulunduğu ambulans sıkıştığı yoldan kurtardı.

112 Acil personeli donmaktan son anda kurtarıldı

"30 SANİYE İLE ÇIĞIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUK"

112 Sağlık personeli ekibi "Zorlu bir yolcuğumuz geçti. Nerden bakarsanız 7 saate yakın bir zaman içerinde zorlu bir bekleyişimiz oldu. İl Özel İdaresi ekipleri yardımıyla çığ bölgesinde kurtulduk. Hasta kurtarmaya giderken seyir halindeydik. Çığın 30 saniye ile altında kalmaktan kurtulduk. Geri dönüş yapmak istedik bir çığ daha dönüş yoluna geldiği için devam edemedik. Yaklaşık metre yüksekliğinde barikat oluştu önümüze devam edemedik ve 112 ile Özel İdare ekipleri ile görüştükten sonra yolu açıp bizi kurtardılar" dedi.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
1
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT