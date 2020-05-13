112 AÇM çalışanlarına paket iftar

-Muğla'da, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında paket servis uygulamasına geçen bir lokanta, askıda iftar geleneğinden sonra 112 Acil Çağrı Merkezi personeline paket servisle iftar verdi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi'ndeki faaliyet gösteren bir lokantanın işletme sahibi Kurtuluş Aktaş, Ramazan ayı başında başlattığı "Askıda iftar" geleneğinin ardından 24 saat mesai yapan 112 Çağrı Merkezi çalışanlarına paket servis ile iftar ikramında bulundu.

Kurtuluş Aktaş, böyle zorlu bir dönemde fedakarca çalışan 112 Çağrı Merkezi çalışanlarına iftar yemeği vermek istediklerini ancak alınan tedbirler kapsamında bunu lokantada gerçekleştiremediklerini söyledi.

Paket servis yöntemiyle bunu yapmaya karar verdiklerini anlatan Aktaş, "Hem teşekkür hem de onların yanında olduğumuzu göstermek mahiyetinde böyle bir uygulama yaptık. 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Onlara ne kadar değerli olduklarını hissettirmemiz gerekiyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Aktaş, işletme olarak hayırseverlerin de desteğiyle başlattıkları "Askıda iftar" uygulamasının da devam ettiğini ifade ederek, katkıda bulunmak isteyenleri beklediklerini ve buna vesile olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaynak: İHA