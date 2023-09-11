112 yıllık hayatı boyunca hastaneye bir kez gitti

Rize'de yaşayan 112 yaşındaki Fatma Demir, bu zamana kadar sadece bir kez hastaneye gitti.

Rize'nin Güneysu ilçesi İslahiye köyünde yaşayan 112 yaşındaki Fatma Demir, köyünde ebelik ve veterinerlik yaparak yıllarını geçirdi. Köyünde bahçe işleri ile ve ineklerle uğraşarak çocuklarına bakan Demir, 112 yaşına kadar sadece bir kez hastaneye gitti. Bahçe işleri yaptığı sırada kalçasını kıran Demir, Trabzon'da 6 gün boyunca hastanede kaldı. Zamanının çoğunu evinde geçiren Demir, iğne iplikle uğraşıyor.

Hastaneye sadece ayağı kırıldığı için gittiğini belirten Demir, "Ayağım kırıldığı için 6 gün Trabzon'da yattım. Platin taktılar. Başka da hastaneye gitmedim. Ameliyattan sonra yatağa getirdiler beni. Hap verdiler bana, içmedim. 6 gün yattım Trabzon'da, başka da yok. Başka da hastalığım yok. Başım ağrırsa ellerimi Allah'a açarım. Camimizin hocası vardı. Derdi ki bana "Kızım doymak için değil bir tabak yiyin." Doğduğumdan beridir az yerim. Ayran içerim, peynir ile çay içerim. Başka bir şey de yemem. Bir kızım, bir de oğlum var. Benim hiçbir şeyim yok. Her ne yersem yerim bahçeden yerdik. Ahırda beş tane inek olurdu. Hep kendirden geçinirdik. Başka bir şey yoktu. O zamanları arıyorum. Keşke o zaman da olsam da bir kolum olmasa. Benim zamanımda ne deprem vardı ne böyle yağmur vardı. Ettik de bulduk" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Annesinin hiçbir hastalığının olmadığını söyleyen Ahmet Demir, "Burada annemle beraber yaşıyoruz. Benim hanım 5 sene önce vefat etti. Tek başımıza yaşıyoruz. Şekeri veya kolesterolü yoktur. Yük kaldırırken kalçasını kırmış, platin koyulmuş o kadar. Hayatım annemle beraber çalışmakla geçmiştir. Anneme yardım ederdim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)